限時19天萬聖趴！螢光骷髏人大舉入侵桃園高鐵站 打卡看最ㄎㄧㄤ死法 連2週末加碼送限量氣球

還有兩個禮拜就是萬聖節啦！想好要裝扮成什麼、參加哪場萬聖節派對嗎？位於桃園高鐵站附近的「華泰名品城」為大家準備好了場地，除了請到一票螢光骷髏好兄弟演出「腦洞大開」的花式死法外，接連兩個週末還要送孩子們最愛的限量空飄氣球，園內還有限定販售的「地獄特調」飲料，讓大小朋友們都能感受到濃濃的萬聖節氣息，別錯過了這場從10/13到10/31的派對！

圖／ GLORIA OUTLETS 華泰名品城臉書

圖／ GLORIA OUTLETS 華泰名品城臉書

今年大玩地獄哏的「華泰名品城」，在一期、三期園區分別布置了「骷髏車庫」和「骷髏工廠」，讓螢光骷髏人們上演9種腦洞大開、超ㄎㄧㄤ的死法，有自以為是黑幫老大的黑手黨骷髏人、頂著蘋果被嚇死的骷髏小弟，還有修燈修到摔破自己骨頭的骷髏水電工，都在園區裡等著大家一起拍照，從白天拍到晚上、捕捉兩種不同風格的搞怪照。

圖／ GLORIA OUTLETS 華泰名品城臉書

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除了找找骷髏人在哪裡出沒之外，10/21、22跟10/28、29這兩個週末，還有200顆限量的萬聖節空飄氣球，只要換上你最引人注目的萬聖節裝扮，完成指定動作，就可以拿到！另外，設立在三期園區內的「萬聖販賣機」，還有加了蜘蛛、昆蟲的「地獄特調」，膽子大的人別忘了嘗鮮；如果沒有開車、騎車的人，可以搭機捷或是高鐵，一出站就可以到華泰名品城了，不用擔心交通的問題；還有，因為一、二、三期園區佔地有點大，要完整捕獲骷髏人們的足跡的話，記得穿好走、舒適的鞋子才不會逛到累翻唷！

圖／ GLORIA OUTLETS 華泰名品城臉書

華泰名品城 月光光．心慌慌

地址：桃園市中壢區春德路189號

搭機捷A18站或高鐵 桃園高鐵站 出站即抵達

一期：萬聖骷髏車庫

三期：萬聖骷髏工廠

圖／ GLORIA OUTLETS 華泰名品城臉書

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