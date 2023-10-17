萬聖氛圍拉滿！IKEA「幽暗宇宙霜淇淋＋手指餅乾」詭譎登場 吸睛「外星人聖代」登陸香港宜家

萬聖節愛搞怪！IKEA日前推出「竹炭檸檬霜淇淋」掀起一股嘗鮮風潮，為迎月底萬聖節，特別再推「幽暗宇宙霜淇淋」，搭配擬真手指餅乾，創意滿分又吸睛，打造搞怪十足的萬聖氛圍。而香港IKEA也同樣推出造型聖代，外星人馬卡龍畫龍點睛吸引買氣。

圖／IG@_.jouing._授權

萬聖節將近，不少業者腦洞大開，推出各式應景的造型餐點。IKEA也不遑多讓，「幽暗宇宙霜淇淋」以黑嚕嚕的竹炭檸檬霜淇淋為基底，搭配仿真手指餅乾及豔紅越桔果醬，為這款甜點增添幾分詭譎氣氛，霜淇淋酸味足、平衡甜度，手指餅乾酥脆富有香氣，打卡曬照一百分。

圖／IG@_.jouing._授權

而香港IKEA也有超可愛的「太空芝麻聖代杯」，霜淇淋本身是特濃黑芝麻口味，配上脆口香果仁及外星人焦糖馬卡龍，霜淇淋質感細膩，香港網友建議將外星人造型馬卡龍搗碎拌著冰吃，甜度剛好加上堅果口感超豐富。

圖／香港IKEA官網

圖／摘自小紅書@魔法小乌蝇

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