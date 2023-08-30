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「OMO炸雞」插旗竹北！首推經典洋釀口味，還與「硬派主廚」推雙份牛肉飯

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／OMO炸雞提供
圖／OMO炸雞提供

新竹即將引爆炸雞風潮！韓國風味炸雞品牌「OMO炸雞」從宜蘭成功登陸新竹竹北啦。對所有嚮往美味炸雞的食客們，別錯過「OMO炸雞」竹北分店，經典洋釀炸雞簡直必吃。

圖／OMO炸雞提供
圖／OMO炸雞提供

以正統的韓國炸雞手藝和獨特的自家韓式醬料，吸引了炸雞控的狂熱追捧，這回OMO炸雞幻化炸雞魔法帶到了新竹竹北。首推「經典洋釀炸雞」，有別於一般洋釀，由主持精心調製，飽滿的香氣灑在酥脆炸雞上，每一口都是肉質帶來的鮮嫩多汁，令人陶醉的鹹甜交織滋味，吮指都是美味。

圖／OMO炸雞提供
圖／OMO炸雞提供

至於「OMO炸雞」菜單上的另一亮點就是與新竹東門市場的人氣餐廳「硬派主廚」攜手合作，呈獻出一系列聯名餐點。尤其是對肉食愛好者而言，「超級硬派Double拌拌飯」絕對是首選。雙倍份量的牛肉搭配OMO特製洋釀醬，再搭上美味的泡菜炒飯，中午外帶一份超適合。

圖／OMO炸雞提供
圖／OMO炸雞提供

另外一款推薦必嚐的菜餚是「硬派爆肉韓醬三明治」，特選軟嫩牛肉搭配韓式醬料任選經典洋釀或辣味洋釀口味，每一口咬下都能感受到豐富的醬肉香，層次豐富的口感保證一口接著一口。

圖／OMO炸雞提供
圖／OMO炸雞提供

無論讀者是喜歡傳統風味還是勇於嘗試新口味，「OMO炸雞」都能滿足味蕾渴望，趕快揪團吃起來。

地址：302台灣新竹縣竹北市仁義路140號

圖／OMO炸雞提供
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