壽司郎「特製和風布丁」限定登場！每日限量 開吃碰運氣

網友笑稱被壽司耽誤的甜點店「壽司郎」又有新甜點啦！台灣壽司郎粉絲專頁貼出一則動態，原來是「壽司郎特製和風布丁」新登場，這款新布丁是期間限定供應，實際販售以各門市狀況為主，想吃布丁的朋友不妨去壽司郎碰碰運氣吧！

台灣壽司郎「特製和風布丁」新登場。圖／摘自台灣壽司郎粉絲專頁動態

「壽司郎」有新布丁了！壽司郎每每推出甜點都受到顧客喜愛與推薦，霜淇淋、雪花冰、巴斯克乳酪蛋糕等都有各自的擁護者，現在更獨家推出期間限定「壽司郎特製和風布丁」，焦糖與順口布丁的組合，經典又美味。值得一提的是，特製布丁每日限量供應，喜歡去壽司郎吃甜點的人又有新選擇啦！

圖／摘自台灣壽司郎粉絲專頁動態

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