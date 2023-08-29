學生黨必收！盤點「6家速食開學優惠」 麥當勞肯德基買一送一、漢堡王10塊雞塊59元、頂呱呱現省80元

開學不憂鬱！迎接開學季，各大餐飲業者推出各式超值好康來為學生加油打氣，學生最愛連鎖速食品牌也紛紛祭出不同優惠，除了人氣商品買一送一，還有高CP值套餐優惠，讓大家省錢又吃飽。udn小編整理了四大速食品牌開學優惠，再加映兩家超狂好康，一飽口福輕鬆趕走開學憂鬱！

⬤ 肯德基

圖／摘自KFC臉書

即日起至9/3，肯德基祭出「開學季限時優惠五折起」，多款人氣品項買一送一，像是輸入優惠碼40565享脆薯(小)兩份只要33元、優惠碼40459享可樂(中)兩杯只要37元等銅板價好康，輸入40532則享「咔啦脆雞X1＋青花椒香麻脆雞X1＋香酥脆薯(小)X1＋無糖茉莉綠(小)X1」下殺63折只要129元等多種優惠福利。

⬤ 摩斯漢堡

圖／摘自MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部

即日起至9/17，摩斯漢堡推出「開學吃飽堡」早餐優惠，早上5點起至10點半「番茄吉士蛋布里歐堡＋中杯摩斯咖啡」優惠價79元(原價90元)，還有「照燒青梅豬排堡＋中杯摩斯咖啡」、「元氣牛肉蛋堡＋中杯摩斯咖啡」特價89元(原價100元)，飲料也可換大杯冰紅茶或加價升級，吃不夠還能以25元加購方塊薯餅。

⬤ 頂呱呱

圖／頂呱呱TKK粉絲專頁

頂呱呱也祭出「勇敢到薯！開學去！」優惠，即日起至8/31加入頂呱呱集團會員領取優惠券，可享「原味雞腿X1＋薯球X1＋35元飲品X1」特價109元(原價160元)，以及購買兩份阿勇雞塊贈一份雞脖子的好康，現省80元。此外還有悠遊卡專屬優惠，即日起至9/30，使用「悠遊卡/悠遊聯名卡/悠遊付」可享「原味炸雞X1＋阿勇雞塊6塊＋甜甜包X1＋地瓜薯條(小)＋35元飲品X1」優惠價149元(原價218元)。

⬤ 21世紀

圖／21世紀提供

21 Plus因應開學季於8/30至9/15推出「雞腿學生贈」活動，凡憑學生證消費即享「21香草烤雞腿」優惠價85元(原價100元)，同步加碼「加1元多2件」優惠，即日起至9/19，購買香草烤雞分享餐499元可以1元的超殺價格加購「黃金脆薯(大)＋雞肉洋蔥圈(原價125元)」，而購買炸雞分享餐399元則可以1元加購「黃金脆薯(小)＋紫玉地瓜球(小)(原價80元)」。

同場加映一：麥當勞五大人氣商品買一送一

圖／摘自麥當勞官網

8/30至9/19，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐且消費滿38元，並於購物車頁面輸入優惠碼「BOGO」，即享「大薯、OREO冰炫風、金黃地瓜條、經典那堤(冰/熱)」買一送一。活動期間每日晚上22點至凌晨3點，使用麥當勞歡樂送訂餐，還有指定套餐優惠價最高享79折好康。

同場加映二：漢堡王10塊雞塊59元

圖／BurgerKing 漢堡王台灣粉絲專頁

暑假最後一波！即日起至8/31，漢堡王祭出破天荒超好康「10塊雞塊只要59元」優惠，爽吃BBQ煙燻雞塊，趕走開學憂鬱。

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