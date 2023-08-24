螞蟻人出動！ 新竹唯一「甜點吃到飽」格林小鎮回歸　甜點、湯品、哈根達斯冰淇淋統統無限享用

螞蟻人快出動吧！ 新竹唯一的甜點吃到飽「格林小鎮」，粉絲敲碗已久，終於要回歸了，最新試營運期間免收服務費，一人只要699元，就能點一份主餐和飲品，接著店內的所有甜點、蛋糕、麵包、湯品及飲品、哈根達斯冰淇淋自助吧可無限享用，超佛心快追！

圖／跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣FB提供

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位於新竹三民公園附近的「格林小鎮新2.0」在粉絲期待下升級回歸，店面以純白歐風為主，以提供悠閒精緻下午茶為主，成人1位699元，可點一份主餐和飲料，3-6歲內酌收150元、6-12歲以內半價，則無主餐，但可享用甜點及自助吧。

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冷藏櫃有滿滿的各式甜點，隨機出餐的甜點，令人充滿驚喜，常見的有提拉米蘇、慕斯蛋糕、水果派、夏威夷豆塔等，每人會有一個小瓷盤，每人每次可選擇兩款甜點，吃完後可再排隊繼續領取，部落客踢小米大推蘋果派，蘋果切片浸泡蜜汁，搭配卡士達醬和肉桂粉，看得出老闆真的花很多心思製作每一款美味下午茶。

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除了甜點吃到飽以外，飲品每人可以點一杯，有咖啡、拿鐵、茶飲等多種選擇，自助吧區還有橙汁和奶茶可無限續喝，還有麵包、湯品，以及高級哈根達斯冰淇淋也是吃到飽，格林小回歸後，不只食材升級、甜點也更精緻了，一周僅營業周五、六、日共3天，建議甜點控們，心動立馬手刀先預約！

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格林小鎮新2.0

地址：新竹市東區自由路27巷43號

電話：0916 300 149

用餐時段：11:30-13:30/13:40-15:40/15:50-17:50 (用餐時間為兩小時，最後點甜點時間為90分鐘)

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