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愛店成回憶！「嗑肉石鍋」苗栗店9月熄燈，在地人不解問：為什麼？

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／嗑肉石鍋（苗栗店）粉絲專頁
圖／嗑肉石鍋（苗栗店）粉絲專頁

將成回憶！人氣火鍋連鎖「嗑肉石鍋」苗栗店貼出歇業公告，宣布最後營業日為8/31，並將自9月起熄燈，令在地老饕不捨，紛紛大嘆「好可惜」、「不！」、「一起吃的回憶」，看出店家受到許多顧客喜愛，也對突然的歇業消息感到震驚。

圖／嗑肉石鍋（苗栗店）粉絲專頁
圖／嗑肉石鍋（苗栗店）粉絲專頁

嗑肉石鍋品牌在全台多縣市設有據點，包含新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、高雄等地，致力於推廣台灣鍋物，主打平實價格與高檔食材，深受火鍋控歡迎與推薦。「嗑肉石鍋」苗栗店近日宣布將於9月起歇業，並感謝忠實顧客們的支持，有網友看到消息留言表示「難過，我最愛的火鍋店欸」、「可惜了，昨晚才去吃過說」，但也有網友推測是店家將改為二代店，不過目前店家尚無透露後續計畫。

此外，嗑肉石鍋同步也有展店規劃，台中、雲林、台南、高雄等地都有新店正在籌備中，屆時更能滿足全台各地的火鍋控，提供吃鍋的新選擇。

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火鍋 歇業 熄燈

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