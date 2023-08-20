天母人等到了！排隊手搖「一沐日」插旗士林，網讚必點「招牌粉粿」：要喝爆

天母人喝起來！首創「逮丸奶茶」造成排隊熱潮的人氣手搖飲「一沐日」插旗北市士林，並將於8/21起試營運，令不少在地人歡呼表示「太感動」、「天母也有了」、「期待中」，預計將在天母掀起一波開喝風潮。

一沐日天母德行東店將於8/21起試營運。圖／天母商圈粉絲專頁

圖／一沐日粉絲專頁

以粉粿、草仔粿等配料掀起話題的手搖品牌「一沐日」再度插旗雙北，本次將於8/21正式進駐天母，讓許多網友大讚「太棒啦」、「一定要來去喝看看」、「讚啦！喝爆」。一沐日除了爆紅「逮丸奶茶」外，招牌粉粿也深受眾多顧客支持與喜愛，而店家的超高人氣也已讓不少網友預期天母新店將會大排長龍。

圖／一沐日紛絲專頁

一沐日 天母德行東店

開幕日：8/21起試營運

地址：台北市士林區德行東路21號

營業時間：10:00-21:00

圖／一沐日粉絲專頁

延伸閱讀：

．咀嚼控解渴必點！TEA TOP七夕新品「白月光QQ」，清爽開喝再抽韓國來回機票

．可愛燒肉列車開到嘉義！「燒肉眾」升級版二代目店新開幕 日本和牛免費送到月底