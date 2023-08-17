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日籍業務來台聚餐喝醉 搭車回飯店沒下車...同事才驚覺「全身涼掉了」

咀嚼控解渴必點！TEA TOP七夕新品「白月光QQ」，清爽開喝再抽韓國來回機票

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／TEA TOP第一味提供
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七夕喝一杯！連鎖人氣手搖飲「TEA TOP第一味」為迎一年一度的七夕情人節，特別推出全新飲品「白月光QQ」，不光擁有浪漫的品名，就連喝起來也格外清爽順口。同時，還有品牌18週年慶抽獎活動，除了各面額飲品抵用券外，更有機會抽走韓國單人來回機票和Gogoro大獎。

情人節新品「白月光QQ」。圖／TEA TOP第一味提供
情人節新品「白月光QQ」。圖／TEA TOP第一味提供

圖／TEA TOP第一味提供
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TEA TOP第一味推出全台首創「白月光QQ」新品，清新椰子水搭配嚼進十足的寒天及西米露，除了甜蜜，也喝得到椰子的清香與豐富的口感。不僅如此，由於今年七夕恰逢品牌18週年生日慶，另有集點換抽獎券活動，消費滿35元可集一點，集滿十點即可兌換抽獎券一張，獎品不僅有300元、500元和1000元的飲品抵用券、週年碗筷、對杯組等，還有機會帶走全新Apple Watch Series 8、韓國單人來回機票和Gogoro大獎，七夕喝手搖還能試手氣。

圖／TEA TOP第一味提供
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七夕 手搖 機票 情人節

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