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連三天買1送1！初韻「酪梨新飲品」清新登場，加入整顆布丁好霸氣
連鎖手搖品牌「初韻」繼養顏系銀耳新品後，再度打造健康手搖，推出兩款酪梨新飲品，更加碼再推連三天買一送一的嘗鮮優惠，不僅喝得到多種礦物質及營養素，還能滿足想喝手搖飲的口腹之欲，不怕負擔喝起來。
人氣手搖飲「初韻」最新推出「酪梨優格」、「酪布是你」2款新飲品，以酪梨為主角，「酪梨優格」搭配優酪乳酸甜順滑，而「酪布是你」更是加入整顆雞蛋布丁，酪梨搭布丁就是絕配，夏日來上一杯好清爽。
此外，初韻也加碼祭出買一送一的好康，即日起至8/18連續三日，凡於活動當日中午12點至晚上8點間到初韻門市購買「酪梨優格」或「酪布是你」新品，可享同品項買一送一優惠，每人每次限購2組，今日起嘗鮮開喝！
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