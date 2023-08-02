用循環杯「30間手搖杯買1送1」！新竹市專屬優惠，可不可、龜記與清原等統統都有

環保意識抬頭，沒帶杯子沒關係，現在可以借用「綠色循環杯」了！新竹市環保局舉辦「新竹環保咖～借‧這杯有禮」活動，30家飲料店提供免費循環杯租借，設置3處自助歸還箱。借還循環杯，即有機會抽中1,000元百貨禮券，共30名幸運者。8月1日至8月10日加碼「買一送一快閃優惠」，每日3店提供借循環杯買一送一，每店限量30組，每人限購1組，歡迎民眾攜好友體驗綠色循環！

圖／新竹市政府提供

新竹市環保局持續推動多項環保活動，今年辦理「減塑生活運動～新竹環保咖」3場系列活動。PART 1「自備盒杯‧1享2集3抽」鼓勵自備餐盒飲料杯，活動自4月1日至9月30日，已有超過2萬4千人次參與；PART 2「外送指定循環餐盒/杯」推動外送使用循環餐盒，活動自6月1日至11月30日，已有3千人次參與，後續請繼續支持PART 3循環杯活動。

圖／新竹市政府提供

循環杯取代一次性容器，是另一環保選擇。使用後送清洗廠高溫清洗殺菌，並定期送SGS檢驗，市民可安心使用。活動規模擴大至30家店、2個月及特別加碼「快閃買一送一優惠」，贈送50元內飲品。民眾借杯還杯，即可參加抽獎；活動店家以區域性推動，讓使用民眾更方便借還。新竹市環保局誠摯呼籲市民踴躍參與，攜手為未來創造更美好綠色家園！最後，為鼓勵參與民眾做到「有借有還」，維持杯子循環供應量，活動中每次成功「借」、「還」循環杯，即可參加1,000元百貨禮券抽獎，抽獎日期為10月5日，得獎名單預計將於10月6日於新竹市環保局網站公布，敬請期待。

圖／新竹市政府提供

「新竹環保咖～借‧這杯有禮」合作店家

8月1日至8月10日加碼快閃買一送一活動，優惠日期及30家飲料店如下：

8/1：軒韻手作茶飲-清大店、顏太煮奶茶-寶山店、岐也紅茶-金山店。

8/2：珈名鮮茶-清大小吃部、可不可熟成紅茶-竹科園區店、可不可熟成紅茶-清大店。

8/3：金波紅茶、黛黛茶-金山店、鑫源冰果店。

8/4：龜記茗品-金山店、黑龍會-清大店、波波Tea BOBO茶。

8/5：茗釀茶品-清大店、熊棧咖啡局、朵安可DORANK。

8/6：菁囍-竹科店、丘森茶室-竹科店、珍煮丹-清大店。

8/7：岩語茶-竹科店、岩語茶-清大店、清原-清大店。

8/8：茶棧-清大店、蟬吃茶-竹科店、京茶山-光復店。

8/9：龜記茗品-清大店、甘蔗の媽媽-光復店、原一茶宴。

8/10：橘品、茗釀茶品-清大風雲店、小品Drink-金山店。

圖／新竹市政府提供

延伸閱讀：

．星巴克兩杯６折！「指定星冰樂、咖啡」外送最新優惠 一路喝到８月中

．「迷你10球」重磅回歸！31冰淇淋「+31元多一球」 10種口味一次滿足