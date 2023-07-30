星巴克兩杯６折！「指定星冰樂、咖啡」外送最新優惠 一路喝到８月中
星巴克外送優惠快收！星巴克與外送平台foodpanda及foodomo合作，時常推出各項優惠，近期不僅有星冰樂雙杯組優惠，還有兩杯6折的限定折扣，一路優惠到8月中，想喝就喝點起來！
星巴克與外送平台foodpanda合作推出「雙杯組7折」優惠，即日起至8/3，活動期間全日於外送平台foodpanda購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的「巧克力可可碎片星冰樂」、「特選那堤」或「焦糖瑪奇朵」，可享兩杯7折。
而外送平台foodomo則有「雙杯210元」及「兩杯6折」等好康，即日起至8/15的每週六至二，於外送平台foodomo購買兩杯大杯冰熱/風味一致的「摩卡」或「馥列白」即享兩杯210元；另自即日起至8/11的每週三至五還有「兩杯6折」優惠，於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的「那堤」或「美式」或「巧克力可可碎片星冰樂」，可享兩杯6折優惠。
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