「迷你10球」重磅回歸！31冰淇淋「+31元多一球」 10種口味一次滿足
吃冰去！韓國爆紅的美國加州冰淇淋專賣店「31冰淇淋」祭出大方好康，大人小孩都愛的「迷你10球」重磅回歸，購買迷你三球+31元再多一球的優惠活動，最多能夠加到7球，對有選擇困難的朋友實在太友好啦！
超人氣「31冰淇淋」因推出超多經典、特殊口味冰淇淋受到顧客喜愛，琳瑯滿目的冰淇淋櫃讓人這個也想吃、那個也想嘗一點，對此，31冰淇淋的「迷你10球」強勢回歸解救有選擇困難的人，只要購買迷你三球（150元）即可+31元再多一球，至多加購7球冰淇淋，讓你10種口味一次嘗遍也不怕吃不完。活動自即日起至8/31，整整一個月讓你想開吃就開吃。
而有看到優惠消息的網友表示「迷你(冰淇淋)可以一次吃很多口味耶」、「四種口味一次滿足」。此外，本月推薦口味為「覆盆子乳酪」，想要吃冰的朋友不妨來一球嘗鮮試試看喔！
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