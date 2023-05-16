中壢這麼玩！穿梭時空長廊眷村巡禮　與萌萌草泥馬、笑笑羊近距離同樂

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聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下，攝影：亞瑟王】

暱稱「馬村」的馬祖新村，坐落於桃園中壢。走進黑瓦、磚牆與紅白相間的大門，彷彿穿梭時空長廊，大家在涼亭下閒話家常、四處串門子，眷村日常歷歷在目，馬祖新村當年為安置駐守馬祖前線的陸軍84師眷屬而建，如同多數眷村，曾因國軍老舊眷村改建條例面臨拆遷命運，在眷民強烈爭取下得以扭轉，成為繼台北四四南村後，全台第二個以「文化資產保存法」保存的眷村，民國93年登錄為歷史建築，而後又被國防部選定為全台13個眷村文化保存區，和大溪太武新村、龜山憲光二村並列為「桃園眷村鐵三角」。

▲斑駁樹影搭配舊房舍格外詩情畫意。
▲斑駁樹影搭配舊房舍格外詩情畫意。

　

有故事的眷村街廓轉型文創

「老屋、老樹、老水井，是馬祖新村最大的特色。」導覽阿姨邱瑞珠這樣形容馬祖新村。當時主導馬祖新村建造的馬祖指揮官華心權將軍，根據在美留學時觀摩到的美式花園洋房設計建造，眷村房舍單位依軍階分級，在屋後空間挖堀公用水井。馬祖新村因為將、校、尉官雲集，又被譽為「桃園將軍村」，最特別的是在屋頂脊頭瓦鑲上星星，有些老屋損毀，帶星的脊頭瓦完整留下，見證歷史演變的歲月更迭。

▲關於帶星的脊頭瓦，有一說是興建時屋脊就有星星，也有住戶說，過去只要家中有人升為將軍，就會在自家屋脊鑲上星星。
▲關於帶星的脊頭瓦，有一說是興建時屋脊就有星星，也有住戶說，過去只要家中有人升為將軍，就會在自家屋脊鑲上星星。

被保存下來的馬村街廓，呈現一個完整的「田」字形區塊，對著現在已改成「中壢光影電影館」的昔日活動中心。四個老街廓圍繞著中央圓環的悅心亭，是老眷村生活中心，街廓鄰著龍清街一側，規畫為馬祖眷村故事館、書屋以及眷村老宅特色民宿。故事館展出昔日眷村生活用品、眷村歷史演進等，參觀時伴隨著時代背景的廣播，引領旅人走進時光隧道。臨著龍吉二街一側，規劃為文創園區和餐飲複合空間，吸引各式文創商家進駐，例如揉合傳統與創意，堅持採用天然食材、手工製作的「達令大林」創意冰品，店內不定時舉辦「冰棒DIY」課程，透過趣味的互動，將食安觀念傳達給消費者，或是文青風餐食「温飽」，主打香料咖哩，透著老窗飄香，將充滿歷史感的老房舍注入新靈魂。

▲眷村老房子改成的文青冰店，賣的除了健康與甜蜜滋味，還有一份舊時光。
▲眷村老房子改成的文青冰店，賣的除了健康與甜蜜滋味，還有一份舊時光。

▲老屋中的創意料理。
▲老屋中的創意料理。

　

春日繽紛花園萌寵親子同樂

桃園不只是馬祖新村的人文薈萃，大溪位處山與平原交會處，春日繁花似錦、萬物復甦，轉換氣氛，來到宛如動物農莊的富田花園農場，讓可愛無比的動物們療癒心靈。

主人楊老闆說，近年農場以遊客與動物互動為主，轉型為生命教育的場域，園區動物多到老闆一時之間也數不清，最受歡迎的是一大群BBC動畫影片中的「笑笑羊」(Shaun the sheep），牠們的原形是瓦萊黑鼻羊，黑嚕嚕的臉，被譽為「全世界最可愛的羊」。還有遭笑笑羊「竄位」的草泥馬，在農場都可以零距離互動，有些初生的動物小寶寶，可愛模樣萌翻遊客，抱抱小小笑笑羊，找找看牠的眼睛在哪裡，保證每個人都變成笑笑人。

▲體驗被可愛動物包圍，疲憊身心瞬間得到療癒。
▲體驗被可愛動物包圍，疲憊身心瞬間得到療癒。

　

景點資訊

馬祖新村眷村文創園區

地址：桃園市中壢區龍吉二街155號

時間：09:00-18:00（週一休，如遇國定假日照常開放，翌日休園）

FB：馬祖新村眷村文創園區

　

達令大林創意冰品

地址：桃園市中壢區龍清街50巷44號（44號眷舍）

時間：週二至五10:00-17:00，週末及國定假日10:00-18:00（週一公休）

電話：03-428-2084

FB：達令大林創意冰品

　

温飽 Wen Bao

桃園市中壢區龍吉二街155號（7號眷舍）

時間：週三至週四11:30-19:00，週五至週日11:00-20:00（週一、二公休）

FB：温飽 Wen Bao / 香料咖哩專門店

　

富田花園農場

地址：桃園市大溪區福安里頭寮一路29巷59號

電話：03-387-2540

時間：09:00-18:00

FB：富田香草休閒農場-愛情城堡 戀人聖地

費用：全票200元、優惠票150元（可部分折抵消費，以現場公告為主）

　

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眷村 馬祖 中壢

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