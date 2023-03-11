快閃新竹巨城！ 萌寵「dtto friends」可愛現身 場景還原百分百、扭蛋機跟粉絲同樂

粉絲許願再開的「dtto friends」快閃店終於又來了！這回降臨新竹巨城，帶來高還原度的客廳場景、主題扭蛋機，帶大家一起進入dtto世界，從3/9到4/9，限時1個月的時間要和粉絲來個同樂會，快快把握機會去見可愛的牠們～

圖／dtto friends 快閃店臉書

圖／dtto friends 快閃店臉書

以室友們互動為創作主題，可愛又自帶迷因的動物角色們受到網友們喜愛，「dtto friends」這次前進新竹巨城，不只有兩大造景區打卡點，有站在禮物上面的Dinu，還有高達80公分的Dinu娃娃，更還原常常出現的客廳場景，先秒殺大家的拍照空間；另外也引進主題機台與扭蛋機，像是首次登場的拍貼機、姓名貼機，可揪好友一起留下專屬回憶；照片拍得滿足後，別忘了帶走喜愛的角色週邊，這次總共超過百項的新品，絕對讓每個喜歡dtto friends的粉絲都能找到自己喜歡的角色的商品，帶回家陪伴自己！

圖／Big City遠東巨城購物中心臉書

目前到快閃店還推出消費禮，只要到場消費就可獲得限定酷卡一張，3/15起消費滿499再送快閃店限定口罩、滿699有特殊款式小圓扇，收藏可愛的dtto friends就趁這次！

dtto friends 新竹巨城快閃店

時間：3/9(四)～4/9(日)

地點：新竹市東區中央路229號 新竹 BigCity 遠東巨城購物中心 5樓

營業時間：週日～週四11：00～21：30、週五～假日前一天11：00～22：00

圖／dtto friends 快閃店臉書

延伸閱讀：

．免跑牛排館！夜市「無名酥皮濃湯」帶著走：老闆請給我2杯

．衝日本嘗鮮！ 星巴克驚喜推出「可樂星冰樂」 春水堂「草莓珍奶」人氣回歸