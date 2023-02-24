免跑牛排館！夜市「無名酥皮濃湯」帶著走：老闆請給我2杯

酥皮濃湯也能外帶！中原夜市出現超罕見的「酥皮濃湯」，店家提供「外帶杯」讓顧客可以拿著喝，邊喝濃湯邊逛夜市，這可沒體驗過吧？現烤酥皮搭配放入滿滿配料的順口濃湯，迺夜市也能暖暖胃。

圖／IG@52_foodie授權

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濃湯控先收！吃西餐或是上牛排館才會見到的「酥皮濃湯」竟出現在夜市裡，這家位於中原夜市內的「無名酥皮濃湯」推出冬季限定「酥皮濃湯外帶杯」，現烤金黃酥皮相當酥脆，湯濃、味鹹甜，吃得到玉米粒、蟹肉棒、火腿等經典配料，還喝得出撲鼻胡椒香。而酥皮濃湯經典吃法更是將酥皮拌入濃湯中，酥皮吸飽湯汁超可口，一杯喝完好滿足。

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無名酥皮濃湯

地址：桃園市中壢區日新路33號

營業時間：15:30-00:00（冬季限定／週二公休）

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