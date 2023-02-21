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8種料加到爆都免費！雲林在地手搖「汣賀茶飲」CP值爆表，咀嚼控必收藏

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／IG@yummy.food_88授權
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咀嚼控快收口袋名單！免費加料的大方手搖店＋1，這家位於雲林西螺的在地茶飲專賣店「汣賀茶飲」，深受廣大在地人喜愛，每日親自熬煮蔗糖，提供多達120幾種飲品。最特別的是，每杯飲料只要滿45元即享「免費加料」，8種配料統統任選，這才是最正港的客製化手搖啊！

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8種料免費加！超佛系在地手搖店「汣賀茶飲」提供純茶、純鮮奶、鮮果汁，連咖啡拿鐵都有，多達120種飲品可供選擇。飲料每杯滿45元就能「免費加料」，珍珠、波霸、椰果、燕麥、紅豆、蘆薈、愛玉、仙草凍等8種配料統統隨你加，自己搭配專屬喜好的飲品超有趣。

每杯飲料滿45元即可免費加料。圖／IG@yummy.food_88授權
每杯飲料滿45元即可免費加料。圖／IG@yummy.food_88授權

左為檸檬三姐妹50元、右為鳳梨青茶50元。圖／IG@yummy.food_88授權
左為檸檬三姐妹50元、右為鳳梨青茶50元。圖／IG@yummy.food_88授權

部落客嬡吃美食點了黑糖珍珠鲜奶、燕麥紅茶拿鐵、鳳梨青茶等多口味飲品。嬡吃美食分享「黑糖珍珠鲜奶」黑糖香濃郁、鮮奶醇厚，每喝一口都能感到幸福，尤其是「珍珠」口感相當Q彈、夠味。此外，還有全品項買5送1的優惠，推薦給有到西螺玩的朋友，經過也別忘了點杯屬於自己的飲料喔！

圖／IG@yummy.food_88授權
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左為番茄梅55元、右為奇異果冰鑽60元。圖／IG@yummy.food_88授權
左為番茄梅55元、右為奇異果冰鑽60元。圖／IG@yummy.food_88授權

汣賀茶飲

地址：雲林縣西螺鎮中山路155號

營業時間：週一至五9:00-21:00、週六日9:00-17:00

圖／IG@yummy.food_88授權
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