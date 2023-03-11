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衝日本嘗鮮！ 星巴克驚喜推出「可樂星冰樂」 春水堂「草莓珍奶」人氣回歸
正要飛日本或人已經在日本的你不可錯過！ 日本星巴克又有厲害新產品要登場啦，近期除了有櫻花季限定的櫻花星冰樂之外，3/15起將首度推出一系列美式復古風格新飲品「可樂星冰樂、奶油甜牛奶咖啡」；而日本春水堂每年春天必喝的「草莓珍珠奶茶」也人氣回歸，快把握機會嘗鮮！
連鎖咖啡星巴克的星冰樂，不定期就會推出新奇口味來滿足饕客味蕾，日本星巴克預計於3/15推出全新美式新品「可樂星冰樂（コーラフラペチーノ）」聽起來超夢幻，以可樂風味結合一點青檸香氣，頂層擠上香草鮮奶油和濃縮咖啡，再放上一顆鮮紅的櫻桃，完全呈現美式復古風格，預期嘗到清爽口感及濃厚奶油綜合風味，星巴克迷再度開啟味蕾體驗挑戰。
另一款成為嗜甜的螞蟻人最愛品項「奶油甜牛奶咖啡」（クリーミー ＆ スイート ミルクコーヒー），由冰咖啡與牛奶，加上香草糖漿調製的牛奶咖啡，擠上滿滿鮮奶油，再淋上白巧克力糖漿，超復古又濃郁可口香甜滋味，令人期待。
日本春水堂每年春天一登場，順勢回歸推出引起轟動的超人氣「草莓珍珠奶茶」，以最招牌的QQ珍珠，加入茉莉奶茶香再搭上新鮮草莓；今年還多另一款「草莓茉香優格飲」，將茉莉花茶、酸甜草莓，與優格融合打再一起，呈現醇厚口感喝起來又不甜膩，是日本櫻花妹必打卡的最愛夯品！
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