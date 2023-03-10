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週末小確幸！ 超商「買一送一」冰品控最愛 全家Fami!ce霜淇淋、7-ELEVEN冰淇淋紅茶追起來

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／7-ELEVEN、全家便利商店提供
圖／7-ELEVEN、全家便利商店提供

超商最新咖啡、飲品優惠！ 首推冰品控最愛的全家Fami!ce霜淇淋、Let’ s Café大杯特濃拿鐵買1送1，以及7-ELEVEN推出CITY CAFE大杯熱卡布奇諾與CITY TEA冰淇淋紅茶，同品項買1送1，迎接週末小確幸追起來。

圖／全家便利商店提供
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全家自3/10至3/12推出兩大出遊優惠活動，使用全盈+PAY支付，可享全家「Fami!ce霜淇淋、Let’ s Café大杯特濃拿鐵」買1送1優惠，霜淇淋口味不限，包含最新出品的Fami!ce春日抹茶霜淇淋列，使用日本靜岡抹茶製成，口感滑順並帶有濃厚茶香，把握機會嚐鮮。

圖／全家便利商店提供
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另外，私品茶系列的熱杏仁茶也推出單杯特價45元優惠價，而會員部分即日起至3/12，享有多款好物優惠，像是Häagen-Dazs藍莓塔脆皮雪糕、藍莓塔冰淇淋迷你杯單件特價79元、日清奶油/巧克力三明治餅乾享2件59元優惠。

7-ELEVEN門市自即日起至3/14止，推出白色情人節咖啡飲品優惠，「CITY CAFE大杯熱卡布奇諾」與「CITY TEA冰淇淋紅茶」可享同品項買1送1。

圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN「OPEN POINT APP行動隨時」自3/12至3/16則祭出「咖啡飲品同品項買5送2」，包含品項有CITY CAFE大杯熱卡布奇諾、CITY TEA冰淇淋紅茶、CITY PRIMA冰精品燕麥拿鐵、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶；另外，若購買白色情人節咖啡優惠並完成轉贈優惠，可再獲得CITY CAFE大杯卡布奇諾買1送1專屬賣場連結。

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