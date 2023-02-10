快訊

劉亞仁尿檢驗出大麻反應 專家推測時間「10天內碰過」

王滬寧將與夏立言會面 為中共廿大後首次見台灣客人

嘉縣轎車失控撞單車 2名小六學童等3人無生命跡象...燈桿也遭連根拔起

新竹有啥美食？ 聊天機器人讚「牛肉麵全台最好吃」 網笑翻：AI壞掉了！

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
牛肉麵示意圖。圖片來源／ingimage
牛肉麵示意圖。圖片來源／ingimage

新竹美食機器人認證了！ 近來超夯的人工智慧聊天機器人「ChatGPT」回答一名網友問題，表示「新竹牛肉麵全台灣最好吃！」，這回答讓原PO忍不住狂笑表示「AI的味覺4壞掉了嗎？」引發熱烈討論。

一名網友在PTT的Gossiping板問卦，詢問人工智慧聊天機器人ChatGPT「新竹有哪些美食？可以推薦哪些美食呢？」，ChatGPT竟然回說新竹美食第一名是牛肉麵！而且被認為是「全台最好吃的」，ChatGPT一共回答了3項新竹美食：「1.牛肉麵、2.油雞和3.米糕」。

圖／翻攝PTT看板 Gossiping
圖／翻攝PTT看板 Gossiping

這貼文引原PO大笑表示「AI的味覺4（是）壞掉了嗎？新竹美食不是麥當勞嗎？OpenAI（開發商）要不要先派人檢查一下ChatGPT的味覺啊？」，不少網友熱烈討論跟著附和，新竹不是被稱為美食沙漠嗎？「這AI壞掉了」、「一定是竹科的人在訓練AI」、「AI也懂反串」、「新竹哪裡有米糕==」、「新竹在地人：噗呲」、「AI已經會開玩笑了」。

也有不少人替AI平反，新竹其實牛肉麵真的不錯，「新竹段純貞和璽子、老皮、文化城不錯」、「新竹牛肉麵確實蠻好吃的」，也有待過台灣許多城市的老饕表示，實際花時間在當地生活，才會發現大家說美食沙漠真的還輪不到新竹，這邊真的有蠻多好吃的！

圖／翻攝段純貞牛肉麵FB
圖／翻攝段純貞牛肉麵FB

延伸閱讀：

豬排不用半價、炸蝦只要9元！吉豚屋限時優惠只到2/28 「這些人」適用

免費抽「下午茶餐券」！ 饗食天堂大直店2/28謝幕 號召「聚餐合照」贈餐券

牛肉麵 機器人 新竹美食 麥當勞 餐券

相關新聞

新竹有啥美食？ 聊天機器人讚「牛肉麵全台最好吃」 網笑翻：AI壞掉了！

新竹美食被機器人認證了！ 近來超夯的人工智慧聊天機器人「ChatGPT」回答一名網友問題，表示「新竹牛肉麵全台灣最好吃！」，這回答讓原PO忍不住狂笑表示「AI的味覺4壞掉了嗎？」引發熱烈討論。

航空迷必去！近在咫尺的視覺震撼　放空看飛機景點散策

把飛翔當作一個小旅行的動機，順著飛機軌跡前進桃園，迎著還沒那麼強烈的東北季風，去找飛機的滑行。在桃園國際機場的周邊坐看飛機起落，好整以暇地看機場調度的畫面，還沒出國前展開一趟悠哉之旅。

新竹城隍廟老宅雪花冰！融合在地食材手作冬暖夏涼幸福饗宴

新竹城隍廟商圈，不僅美食林立也保留了早期的傳統建築風貌，其中以老宅外貌座落於此，且融合在地食材的創意手作雪花冰【覓雪】，更為當地吃貨夏季消暑、冬季溫暖身子的絕佳去處，各位前來朝聖的旅客可萬萬不容錯過！

吃喝桃園！推薦大園10間平價小吃美食，你都吃過了嗎？

udn走跳美食／Ann‧榜哥‧生活事務所 提到桃園大園，想必出過國的朋友們對它絕對不陌生，因為桃園國際機場就在大園；但是來到大園就只能搭乘飛機嗎？當然還可以看飛機，我們自己就超級推薦到”

大拍特拍！苗栗「花露休閒農場」聖誕紅、波波球花園1次拍個夠

udn走跳旅遊／Ann‧榜哥‧生活事務所 周休二日去哪走跳？這次Ann和榜哥決定帶著蔬果姐妹來苗栗卓蘭走跳，帶著她們認識一下卓蘭市區；也順道走訪花露休閒農場，想不到花露農場這麼大，且一年四季

嗨逛桃園燈會！「FUTU未來兔」富岡亮起來 「幸福兔」小提燈這3日發放

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2023桃園燈會」在楊梅富岡於2/1至2/12日開展！為期12天的燈會展期，總共有4大燈區：富岡火車站及周邊街道（迎賓藝術燈區）、富岡運動公園（主燈區）、伯公岡公園（宗教、傳

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦