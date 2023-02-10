新竹有啥美食？ 聊天機器人讚「牛肉麵全台最好吃」 網笑翻：AI壞掉了！

新竹美食被機器人認證了！ 近來超夯的人工智慧聊天機器人「ChatGPT」回答一名網友問題，表示「新竹牛肉麵全台灣最好吃！」，這回答讓原PO忍不住狂笑表示「AI的味覺4壞掉了嗎？」引發熱烈討論。

一名網友在PTT的Gossiping板問卦，詢問人工智慧聊天機器人ChatGPT「新竹有哪些美食？可以推薦哪些美食呢？」，ChatGPT竟然回說新竹美食第一名是牛肉麵！而且被認為是「全台最好吃的」，ChatGPT一共回答了3項新竹美食：「1.牛肉麵、2.油雞和3.米糕」。

圖／翻攝PTT看板 Gossiping

這貼文引原PO大笑表示「AI的味覺4（是）壞掉了嗎？新竹美食不是麥當勞嗎？OpenAI（開發商）要不要先派人檢查一下ChatGPT的味覺啊？」，不少網友熱烈討論跟著附和，新竹不是被稱為美食沙漠嗎？「這AI壞掉了」、「一定是竹科的人在訓練AI」、「AI也懂反串」、「新竹哪裡有米糕==」、「新竹在地人：噗呲」、「AI已經會開玩笑了」。

也有不少人替AI平反，新竹其實牛肉麵真的不錯，「新竹段純貞和璽子、老皮、文化城不錯」、「新竹牛肉麵確實蠻好吃的」，也有待過台灣許多城市的老饕表示，實際花時間在當地生活，才會發現大家說美食沙漠真的還輪不到新竹，這邊真的有蠻多好吃的！

圖／翻攝段純貞牛肉麵FB

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