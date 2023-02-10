豬排不用半價、炸蝦只要9元！吉豚屋限時優惠只到2/28 「這些人」適用

快樂的寒假轉眼間就到尾聲了，下禮拜就要開學了，趁著準備開學用品，快把制服跟學生證翻出來透透氣，順便到「台灣吉豚屋かつや」吃飯，就可以用9元加購酥炸海老、19元加購現炸腰內豬排，吃飽飽收心迎接新學期的挑戰！

圖／台灣吉豚屋かつや臉書

圖／台灣吉豚屋かつや臉書

代表「新生」、「成長」、「進步」的海老(蝦子)和在日本有「勝利」意涵的炸豬排，一直以來都是「吉豚屋かつや」的人氣餐點，這次推出銅板價優惠，只要出示有效學生證或穿制服，點一份主餐就能用9元加購酥炸海老1隻(原價45元)、19元加購現炸腰內豬排一份(原價60元)，無論是內用或外帶均適用，等於連半價都不到，就可以吃到福氣滿滿的料理，讓同學們吃飽省錢又開運！

圖／台灣吉豚屋かつや臉書

這項好康只到月底2/28(二)，不管是爸媽希望小朋友們學業進步，還是同學間彼此加油打氣，都可以到「吉豚屋かつや」，以美味餐點幫大家招來學業進步、賽事勝利的好運氣！

圖／台灣吉豚屋かつや臉書

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