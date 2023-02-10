聽新聞
test
0:00 / 0:00
豬排不用半價、炸蝦只要9元！吉豚屋限時優惠只到2/28 「這些人」適用
快樂的寒假轉眼間就到尾聲了，下禮拜就要開學了，趁著準備開學用品，快把制服跟學生證翻出來透透氣，順便到「台灣吉豚屋かつや」吃飯，就可以用9元加購酥炸海老、19元加購現炸腰內豬排，吃飽飽收心迎接新學期的挑戰！
代表「新生」、「成長」、「進步」的海老(蝦子)和在日本有「勝利」意涵的炸豬排，一直以來都是「吉豚屋かつや」的人氣餐點，這次推出銅板價優惠，只要出示有效學生證或穿制服，點一份主餐就能用9元加購酥炸海老1隻(原價45元)、19元加購現炸腰內豬排一份(原價60元)，無論是內用或外帶均適用，等於連半價都不到，就可以吃到福氣滿滿的料理，讓同學們吃飽省錢又開運！
這項好康只到月底2/28(二)，不管是爸媽希望小朋友們學業進步，還是同學間彼此加油打氣，都可以到「吉豚屋かつや」，以美味餐點幫大家招來學業進步、賽事勝利的好運氣！
延伸閱讀：
．住義大只要2.4折！還有1泊3食「餐餐吃到飽」1人免2500元
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言