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免費抽「下午茶餐券」！ 饗食天堂大直店2/28謝幕 號召「聚餐合照」贈餐券

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／翻攝饗食天堂自助美饌臉書粉專
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深受許多老饕喜愛的「饗食天堂大直店」即將熄燈！官方在2/8晚間宣布大直店將於2月28日結束營業消息，一時間讓許多老饕感到不捨。其實，自1月底就已悄悄展開舉行「特別抽獎活動」來紀念及告別大直店！

「饗食天堂」大直店由於商場大樓租約到期的因素，於本月8日正式宣布將在2/28畫下句點，「感謝大家長期以來對大直店的支持，2023/03/01起，喜愛饗食天堂的朋友，仍可前往鄰近的其他台北分店享用美食。大直店在此下台一鞠躬！」。

圖／翻攝饗食天堂自助美饌臉書粉專
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為了向民眾好好道別，饗食天堂官方特別舉辦回饋抽獎，自即日起至2/28止，上傳在饗食天堂大直店的聚餐合照，寫下指定標語「XXX那年我在饗食天堂大直店XXX」，範例：「110那年我在饗食天堂大直店被告白」，再標記一位好友，最終在3/1電腦隨機抽獎抽出3組，每組2張的「饗食天堂下午茶餐券」。

活動經過約10天，已超過250組喜愛的消費者參與，可以看見許多人紛紛寫下感謝，留言紀念曾經在大直店經歷的慶生照、活動照、聚餐照，也有人表示趕在2月底前要再度造訪回味。

圖／翻攝饗食天堂自助美饌臉書粉專
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