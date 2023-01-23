2023桃園燈會「14公尺未來兔主燈」2/1登場！還有水上巨燈光舞秀必看

不讓台北「台灣燈會」專美於前，「2023桃園燈會」除了有14公尺高的未來兔主燈以外，還有「水域燈區」，有超巨大燈球展示，打造水燈共舞的氛圍，燈會確認2月1日開展，準備手刀前往囉！

圖／桃園觀旅局提供

這回的桃園燈會強調「遊樂園」主題式展區，共分為4大展區，像是「水域燈區」會有30分鐘一次的魔幻燈光秀（一次90秒），光舞配上LED燈的虛實設計，彷彿科技星空，美輪美奐！

圖／桃園觀旅局提供

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不僅如此，此次燈會還邀請到了「國寶級竹藝大師戴阿爐」打造用竹子幻化打造的「竹光」燈，希望用大自然與燈的連結，展現與自然的對話空間感，其他還有「七彩大道」、「樂福光廊」、「鶴新春」與橘紅新春燈籠等代表著新年新氣象。

圖／桃園觀旅局提供

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2023桃園燈會展會時間自2月1日至2月12日於桃園楊梅富岡，盡請屆時把握囉。最後，桃園燈會還準備限量「幸福兔小提燈」，將於2月1日、4日、5日、11日及12日下午5點在富岡運動公園籃球場及伯公岡公園天幕發放，每日數量有限發完為止，準備搶起來！

圖／桃園觀旅局提供

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