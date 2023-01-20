春節優惠開喝！ 20家超商連鎖咖啡、手搖飲料「買1送1&刮刮樂」懶人包　星巴克、全家草莓霜淇淋開賣皆買1送1

2023過年優惠好康喝起來！ 連續10天的新年假期，除了年菜美食吃好吃滿外，提神、解膩的必備飲品也不可少，為大家整理新春買一送一過年優惠集合，各家超商、手搖、咖啡品牌的「2023過年優惠」一次看，有星巴克買一送一、、全家霜淇淋買一送一、7-ELEVEN燕麥拿鐵買6送6、全聯拿鐵買30送30，像是大苑子、閃電咖啡也都有買一送一，迷客夏、甲文青、珍煮丹等還有新春刮刮樂抽獎優惠！

7-ELEVEN

自1/22起至1/25限時4天，至門市購買特大杯美式咖啡、特大杯拿鐵、黑糖珍珠撞奶、黑糖珍珠燕麥奶、冰淇淋紅茶，皆可享有任選2杯88折優惠；而「OPEN POINT行動隨時取」自1/20起至1/29，可享大杯冰燕麥拿鐵限量買6送6、現萃茶香鑽水果茶限量買2送2，大杯美式咖啡35杯888元、大杯拿鐵23杯888元、黑糖珍珠撞奶22杯888元、經典純奶茶(冰/熱)、四季春純奶青任選26杯888元、精品美式16杯888元。

圖／7-ELEVEN提供

全家

全家便利商店即日起至1/23，在全家店舖以全盈+PAY購買大杯特濃美式或拿鐵，即可享有買一送一優惠，但需注意不能寄杯。同期間，只要在全家店舖以全盈+PAY購買「Fami!ce全家霜淇淋」可享同品項買一送一優惠，而且口味不限，特別的是，全家便利商店預計將於1/20開賣新口味「草莓優格霜淇淋」把握時間開吃！

記者黃筱晴／攝影

萊爾富

萊爾富自1/21至1/26推出兔年好事成雙指定咖啡系列「加10元多一件」優惠，品項有售價45元的大杯美式、中杯熱紅茶拿鐵、中杯熱抹茶拿鐵，以及售價55元的大杯拿鐵、大杯冰紅茶拿鐵、大杯冰抹茶拿鐵、大杯炭焙鐵觀音拿鐵等皆享有折扣。且即日起至1/31也推出哈根達斯指定雪糕、迷你杯買2送1、買3送2優惠活動。

圖／萊爾富提供

OK mart

OK mart全台門市過年優惠，於1/23前推出大杯莊園級美式咖啡/拿鐵、濃厚美式咖啡/拿鐵可享同品項買2送1，且即日起至2/8推出「玉兔迎春好OK」優惠活動，活動期間會員獨享全家超過300項商品，可享第二件6折優惠。

圖／OKmart提供

星巴克

星巴克農曆過年推「紅絲絨系列飲品好友分享」買一送一，即日起至1/23，只要到星巴克門市購買2杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的「紅絲絨系列」飲品，就可享有買一送一優惠，品項有：紅絲絨風味燕麥奶那堤、紅絲絨風味杏仁奶那堤、紅絲絨風味燕麥奶星冰樂、紅絲絨風味杏仁奶星冰樂4款紅絲絨系列飲品。即日起至1/28，至星巴克門市點購現煮義式咖啡系列飲料(含抹茶咖啡、醇濃抹茶咖啡)，即可免費升級更換特選濃縮咖啡。

圖／星巴克提供

全聯

全聯自1/29起至2/7，門市OFF COFFEE推出「咖咖心心過新年」活動，美式和拿鐵不限冷熱同品項可享買一送一優惠，此外PXGo!全聯線上購則有美式、拿鐵買30杯送30杯優惠。

圖／全聯提供

路易莎

路易莎祭出黑卡會員專屬咖啡優惠，即日起只要是路易莎黑卡會員，就可享有「衣索比亞 古吉 可蜜拉山茶花」黑卡優惠價，原價135元/杯，優惠價只要100元就可以喝得到。

圖／路易莎提供

cama café

cama café推新品「手沖輕甜柑橘」，即日起至2/28可享有新品嚐鮮優惠，所有會員可從cama café APP上領取「手沖輕甜柑橘(L)折15元」優惠券，領券即可使用(可重複領券)。

圖／cama café官網

摩斯漢堡

摩斯漢堡即日起至1/31，在MOS Order App「安心取溫馨送」祭出多重咖啡優惠，中杯卡布奇諾10杯或中杯拿鐵咖啡10杯享優惠價500元，澳式黑咖啡10杯享優惠價480元，摩斯馥樂白10杯享優惠價650元，另外還有冰紅茶買6送2優惠。

圖／摩斯提供

FLASH COFFEE

閃電咖啡FLASH COFFEE，自即日起至1/29農曆春節期間推出11款熱賣飲品「第二杯0元」優惠！

圖／FLASH COFFEE

黑沃咖啡

黑沃咖啡自即日起至2/28，任選1款千層蛋糕搭配1款冬季限定飲品即可「現折10元」優惠。

麻古茶坊

麻古茶坊草莓季登場，於1/14起到麻古茶坊FB官方專頁按讚留言、參加活動，即有機會免費喝芝芝草莓；2/1起官方IG還有草莓新品美照募集活動，詳情請鎖定麻古茶坊官方公告。

圖／麻古茶坊提供

大苑子

大苑子於1/30起至2/1推出「指定飲品買一送一」優惠，活動期間只要購買金桔粒脆纖果、芭樂檸檬鮮果咖啡，即可享有買一送一優惠，每人每日各限購2組。

圖／大苑子

可不可熟成紅茶

可不可熟成紅茶與悠遊付聯手，自即日起至3/31，只要使用悠遊付單筆可享2%現金回饋，每月每戶回饋上限300元，周五.六.日更是加碼可享8%現金回饋！

康青龍

康青龍人氣招牌「茉莉奶綠芋圓」推優惠，UberEats新用戶自即日起至2/7期間，只要透過UberEats訂購指定飲品「茉莉奶綠芋圓」，即可享買一送一優惠，最多單筆買5送5。

圖／康青龍提供

清心福全

清心福全於即日起至1/27推foodpanda外送優惠，凡在foodpanda訂購清心福全指定商品「椰果奶茶」，輸入優惠碼「椰椰奶奶」，即可享7折優惠，最高折抵25元，每人限用1次。

圖／清心福全提供

甲文青

甲文青自即日起至2/14推出好運刮刮樂活動，只要單筆消費滿200元就送一張刮刮卡、400元送兩張依此類推，其中最大獎項包含「IPHONE 14 128G」、以及「50元飲品週週免費喝半年（25週）、現金100元、甲文青8折優惠券」等獎項。

圖／甲文青提供

珍煮丹

珍煮丹推出「迎兔年珍莓好」線上抽優惠，自1/14起每天都可以在珍煮丹官方LINE抽一張「2023好運籤」，有機會抽中草莓新品「草莓米大福、莓桂雪沙」單品85折，以及全單9折、不限品項單品折5元等優惠，可使用到2/28止。

圖／珍煮丹提供

迷客夏

迷客夏搭配新品「甘蔗杯3Q」系列，即日起至1/31每天都能玩「好運兔U」新春好運刮刮樂LINE互動遊戲，有機會獲得最大獎「沖繩雙人來回機票」以及喝手搖杯「指定飲品折5元」等優惠。

圖／迷客夏提供

龜記

「龜記茗品」與小北百貨福袋共同合作，即日起至3/28，買小北百貨的福袋不只能獲得「龜記5元折價券」，透過其中刮刮卡還有機會抽中「龜記飲品全品項買一送一」。

聯合報系資料照／龜記茗品提供

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