2023「春節樂園優惠」快收！ 生肖「屬兔」只要388元　壽星、12歲以下免費玩

長達10天春節連假這裡玩！ 全台遊樂園迎接2023新春，特別推出壽星優惠、生肖優惠等，整理「2023樂園優惠+壽星優惠」懶人包，生肖屬兔遊義大樂園只要388元，壽星以及12歲以下孩童都有福了，直接免費入園玩到爽！

●兒童新樂園

兒童新樂園自1/22至1/26推出「生肖屬兔」遊客免費入園優惠，春節期間，還會舉辦「跳加官」快閃表演、發送限量福袋、拍照打卡活動，並於1/20、1/22至2/11延長營運時間至晚上8點，推出「星光樂Fun券」對折優惠，民眾於下午4點後入園，即可以100元購券暢玩。

台北市立兒童新樂園。圖／取自台北旅遊網

●劍湖山世界

劍湖山世界自即日起至2/28止，不分年齡全民皆享暢玩價499元，下午1點後入園更只要399元，春節連假期間至1/29再加碼優惠票價「12歲以下99元」。

圖／劍湖山世界官網

●六福村

圖／六福村官網

六福村自即日起至1/29止，只要變裝身穿穿著大紅色或花色衣物入園，上衣下身須整體搭配達50%以上，即可享優惠票價599元，而小朋友們(民國100年1月21日以後生日)也有福了，未滿12歲免費入園。另外，至12/31前還有六福村民大會優惠，只要身分證戶籍地址有「六」(限國字)或「福」，中1字玩六福村優惠票價599元、2字全中450元。

圖／六福村官網

●小人國

小人國自1/22起至1/29止，全民可享暢玩優惠價599元，而「未滿12歲之兒童」直接免費入園，提醒未滿12歲之兒童須出示健保卡才可享優惠。

圖／小人國官網

●麗寶樂園渡假區

麗寶樂園渡假區自即日起至1/29止，「未滿12歲之兒童」(限民國100年1月20日之後出生)入園只要99元，須出示健保卡正本驗證；另外，1/22起至1/29止還有「雙人月光票499元」，等於1人只要250元，限下午4點後購票且2人須同時入場。

圖／麗寶樂園官網

●九族文化村

九族文化村在1/29至2/4推出「魚池鄉民免費」優惠，並於1/22至1/23上午11點至12點，於萬山神石前水源宮福德正神舉辦發財金活動，遊客可免費參加「擲筊求取200元發財金」(限量100份)。

圖／取自九族文化村 Formosan Aboriginal Culture Village FB

●義大遊樂世界

義大遊樂世界於1/22至1/27推出春節限定優惠，雙人價1288元、生肖「屬兔」之遊客出示證件，即可以388元暢玩整個園區。壽星也看過來，即日起至12/31止，「當日壽星」玩義大遊樂世界直接免費，而「當月壽星」只要購買現場5大票種（全票、青少年票、學童票、優待票、午後票），就送商品餐飲抵用券200元。

圖／義大遊樂世界官網

●遠雄海洋公園

花蓮遠雄海洋公園自即日起至1/29期間，推出生肖「屬兔」門票390元，只要現場購票出示有照片的證件，就能享受春節折扣哦！

圖／遠雄海洋公園官網

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