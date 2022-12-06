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新竹市區只剩巨城？ 「中正台」曾是新竹人的逛街聖地 網友憶：沒落快20年了

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／IG@formosajmac授權、取自「新竹大小事」FB社團網友分享圖
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近日正逢各地百貨週年慶檔期，一則報導「巨城周年慶業績衝5億」，顯示新竹人的消費力驚人，引發網友在社群熱烈討論，也因此促發年輕一輩的網友在「新竹大小事」社團發文，聽說「中正台」夜市曾是假日的逛街聖地，但現在只會來這裡買地瓜球，好奇大家童年記憶中的「中正台」？

即使時代變遷，一個地方的興起繁盛與沒落還是會有人記得！ 網友在「新竹大小事」社團發文請益，聽說「中正台」曾是假日的逛街聖地，想聽聽前輩的在地分享，紛紛勾起新竹人的回憶，「小時候過年前爸媽會帶我們來這裡買新衣服」、「第一條街「美食街」的某間店裏長大，最有印象的事就是國際戲院會在店裡張貼海報然後送電影票，所以看電影都不用錢」、「20年前這裡可以說是流行聚集地，以前說市區就是在說這裡」。

圖／取自「新竹大小事」FB社團網友分享圖
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不過，網友除了熱烈回憶「中正台夜市」精彩的過往，也不忘提到落沒的發展，甚至反酸是施政者的決策讓新竹巨城狂發展，「國際戲院、中正台、舊遠百、冰宮…以前的市區才是市區，現在只剩巨城」、「以前新竹人逛街都逛這邊，自從有個什麼堅的上任之後，狂捧巨城，這邊老市區倒一片全變成娃娃機店」。

另一邊反對此看法的網友點出「這區快沒落了二十年了」、「都什麼年代了，手指就能逛街了，網購量都不知道是十年前的幾倍了」、「這是消費型態改變的問題，跟甚麼堅沒關，中壢、桃園車站附近也都這樣，台北的西門町、東區也是沒落。」

圖／IG@formosajmac授權
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