竹北輕鬆半日遊！IG熱門厚食聚落、新瓦屋客家文化　悠閒度過午後美好時光

跟著 金魚豆花吃上隱 於 2022-06-23 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 5 個景點，其中包含 JiNHer 今鶴-義式餐館、新瓦屋客家文化保存區、 厚食聚落 。大家好！我們是金魚豆花，是兩位在新竹唸書的愛吃大學生，也很喜歡探索任何好玩好逛的地方，接下來就是今天の推薦。

JiNHer 今鶴-義式餐館 | 1 小時

寫遊記的幾個月以來，我們竟然沒發過去竹北的行程！

這次我們就去了竹北幾個常見的景點（途中還碰到下雨QQ），這個行程我們覺得很適合全家來個都市漫步的，大家就跟我們一起看下去吧！

第一站我們來到金鶴義式餐館用餐，是主打會員制的餐廳，不過價位卻沒有想像中的高，跟一般市區餐廳是差不多的價位。菜單選擇品項多元，全天候提供早午餐拼盤、義大利麵、燉飯等主食，也有下午茶適合的咖啡甜點！早午餐拼盤的份量都不小，吃不飽或是想吃更多都可以升級套餐。拼盤內容有主食、炒蛋、可頌、薯條、優格和沙拉，和風醬燒梅子雞調味甜香甜香，表皮軟爛夠味；安格斯板烤牛排份量很大方，熟度剛剛好不會咬不爛，牛排上的調味粉非常香；配料也都滿好吃的，優格特別讓我們驚艷！

沖繩黑糖鮮奶茶上面有可愛的熊熊立體拉花，黑糖味充足甜度比較高一點點；熔岩流沙鹹蛋黃舒芙蕾很厲害，鹹蛋黃的鹹香有出來，跟以往較常吃到的甜口味非常不同，下午茶吃得下的話超推這款~

新瓦屋客家文化保存區 | 1 小時

第二站來到新瓦屋客家保存園區，相信這是許多竹北人都去過的地方，園區說大不大，但是逛過覺得整體主題和造景都是非常用心的，假日還會有小市集可以逛逛，跟旁邊的或者書店剛好成為一個可以停留的點，是難得在竹北市區內可以這麼chill的地方。

園區內保留客家文化，除了老宅以外，在地蔬果、零食也是少不了的，園區老宅內也有不定時的展覽，像我們這次去看到的是鄧雨賢的介紹，以及園區周遭的土地發展史，很適合平日假日帶小朋友來走走！

厚食聚落 | 1 小時

第三站來到厚食聚落，看IG照片很美來看看的XD，景點小小一個不過有身處大自然的感覺，可惜當天天氣陰陰的，雖然不會熱但照片也沒那麼好看。低消一人一份飲品或是點心，我們點了一碗水果愛玉和薰衣草牛奶，愛玉竟然要$90！真的有刷新竹北物價觀，不過水果份量不少還滿好吃的，尤其酸甜的楊莓湯底非常消暑；薰衣草蜂蜜鮮奶就比較普通，沒有什麼薰衣草香在牛奶裡，但還是有微微的蜂蜜香氣。

餐點沒有到特別驚艷，但整體算是一個可以悠閒度過下午時光的好去處！

涓豆腐 竹北遠百店 | 1 小時

第四站因為下雨，來竹北大遠百避雨和逛逛(沒有地標只好先放涓豆腐😂)，不知道大家有沒有來過這個年初開幕的新大遠百，最特別的應該就是頂樓的老街美食區和漂亮的屋頂🤣，美食街進駐各式品牌餐廳，有機會真想來吃吃看！整體手扶梯動線逛起來滿舒服的，但以其他樓層來說，我們還是比較喜歡巨城一點~

滝禾製麵所 竹北莊敬店 | 1 小時

最後一站來滝禾拉麵縣政店吃晚餐，是滝禾6月新開幕的分店！(新店還沒有地標，先放莊敬店)

品嘗了新口味柚雞白湯和之前想吃但沒吃過的柚香乾麵，湯底帶點微微的柚香很清爽，主要還是以濃郁的雞高湯味道為主，主食搭配板腱牛，份量也給的滿大方，在湯裡雖少些牛香，但也因此吸滿了湯底多了層風味；乾麵搭配舒肥雞胸，這款絕對是夏天最適合的品項了，麵體是冰冰涼涼的，口味微酸清爽，搭配雞胸不油膩剛剛好，麵體我們喜歡較有口感的中太麵，另外唐揚雞、炸水餃、燙青菜都是可以點來搭配的好吃小點！

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：［金魚豆花］竹北家庭輕鬆半日遊

連結世界各地旅人的旅遊社群，都在「Funliday」精彩追蹤「Funliday-旅遊規劃」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」