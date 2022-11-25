草莓控注意！大湖草莓季來啦～10年來罕見「甜度大爆發」還能吃到珍稀白草莓

一進入秋冬，每年最讓人期待的草莓季來了！想到紅澄澄、酸香甜蜜的果實就讓人想尖叫！苗栗大湖地區的草莓園終於陸續開放，從11月到明年4月都是產季，今年還很罕見、10年來的「甜度大爆發」，數十間草莓開放入園採摘，還不快直接到產地吃個過癮！

圖／大湖旅遊網

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目前大湖地區所有的草莓園都不收取入園費，以「採多少算多少、按重量計價」的模式計算，一台斤(600g)約落在400到520元區間；各家草莓園栽種的品種也不太一樣，主要有四大品種：香水、美姬、豐香、白草莓，「香水」家族品種市佔率約99%，其它稀有品種如豐香和白草莓產量各約1%，想試試看稀有品種的可得要睜大眼睛、仔細找找有栽種的農家！

左上：美姬、右上：豐香、左下：白草莓、右下：香水 圖／大湖旅遊網

香水草莓：果粒大顆、色澤鮮豔、Ｑ軟富有嚼勁；果肉鮮紅多汁、口感十足

美姬草莓：由香水草莓品種改良培育而成，口感、外型和甜度都近似香水草莓，但果型更大，渾厚更有重量。

豐香草莓：果肉綿密，有微微的酸及濃濃牛奶香，近年因氣候變遷產量大幅減少，與白草莓一樣約只剩1%栽種面積。

白草莓：大湖地區僅栽種1%，「百萬分之一稀有」，口感比水蜜桃還Juicy！

圖／大湖旅遊網

今年11月因為每天日夜溫差超過十度的天氣條件，讓草莓甜度大爆發，堪稱是「近十年來最甜」！「大湖旅遊網」貼心為大家整理了各區特色的草莓園，無論是想要快閃採草莓之旅，還是想嘗嘗口感較不一樣的高冷草莓，都能在裡頭找到適合的草莓園，都可以私訊粉專「大湖草莓季-採草莓即時情報」詢問產量、開園狀況等資訊，草莓控們快做好功課衝一波！

圖／大湖旅遊網

小叮嚀：

【採草莓，什麼事不能做？】

1、不可以邊採邊吃

2、把採到的草莓棄置於田裡

3、採還沒成熟的綠果子或是剪掉白色花瓣，因為還會結果

4、直接跨越草莓田埂，會不小心坐在田埂上，壓死一堆草莓

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