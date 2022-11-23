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全台耶誕樹再加1！15米「新竹巨城耶誕樹」曝光，美拍最高還能獲3000元獎金

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／Big City遠東巨城購物中心提供
圖／Big City遠東巨城購物中心提供

全台耶誕樹再加一，這回腳落新竹！超高15米「新竹巨城耶誕樹」已開始在各大社交軟體上曝光，不僅如此Big City遠東巨城還舉辦「第7屆 Big City 聖誕樹攝影比賽」，最高還能獲得3000元抵用金，快把握機會拍起來！

圖／Big City遠東巨城購物中心提供
圖／Big City遠東巨城購物中心提供

號稱新竹最具代表的耶誕樹絕對非Big City遠東巨城這棵高達15公尺的超大耶誕樹，目前已完成點燈儀式，與一般耶誕樹不同的是在頂部有個超亮眼的紅色蝴蝶結，垂墜像飄揚的兩端紅線更襯托整棵耶誕樹的美，再配上金黃色的圓圈吊飾超氣派！

圖／Big City遠東巨城購物中心提供
圖／Big City遠東巨城購物中心提供

而除了耶誕樹以外，巨城的二樓還打造了「次世代顯示聖誕廊道體驗區」，係由工研院、巨城一起合作推出的聖誕驚喜裝置，把科技藝術與節慶氛圍透過不同顯示器的展現，達到另類慶典的互動式體驗，會令人耳目一新。

最後，現在搭配週年慶與耶誕節推出「Big City 聖誕樹攝影比賽」，只要即日起至12月12日參賽有耶誕樹入境的美照，最高能直接獲得巨城3000元抵用券，快揪團一起來參賽囉！

第7屆 Big City 聖誕樹攝影比賽

徵稿期間：即日起至12/12 (一) 18：00

結果公布：12/25 (日) 15：00

活動獎品：

第一名：巨城購物抵用券3,000元

第二名：巨城購物抵用券2,000元

第三名：巨城購物抵用券1,000元

圖／Big City遠東巨城購物中心提供
圖／Big City遠東巨城購物中心提供

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