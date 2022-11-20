「華泰名品城」飄雪聖誕市集盛大回歸 限時一個半月！吃爆37攤人氣美食、特色品牌 筆記這5天捕捉聖誕老公公足跡

桃園人不用羡慕新北有耶誕誠啦！去年被疫情影響而停辦的「GLORIA OUTLETS 華泰名品城」聖誕市集，今年盛大回歸～現場聖誕造景、燈海、雪景通通有，除了蒐集以紅色、金色為主色的聖誕樹＋飄雪美照之外，這次邀集了37攤人氣美食與日用品牌，要讓大家吃好吃飽、拍好拍滿；從12/3起，接連4個星期六與聖誕節當天，還有「聖誕狂歡大遊行」，聖誕老公公與夥伴們將會在園區大街上現身，為大家帶來驚喜，快揪好友、閨蜜來捕捉聖誕老公公的蹤跡！

圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城臉書

圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城臉書

目前華泰名品城一、二、三期均已完工，每一區都有不同的聖誕裝飾：一期是裝飾著應景的可愛薑餅人美式速食店，可以看見開著拉風敞篷車的聖誕老公公在搬運著大家的禮物；二期70、80年代流行的保齡球館、璀璨閃亮的風景吸引大駐足；三期則是全場注目的焦點－聖誕樹及聖誕老公公的秘密基地，全園區各大道，每天從16：30到晚上20：00，整點及半點都會飄雪，可要抓好時機才能拍出浪漫飄雪照！

圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城臉書

圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城IG

這次有許多網路人氣破表的美食店家在現場聚集，如圈圈堂甜甜圈、職男の捲、Maccanti馬卡諦義利大冰淇淋、酥酥有練過、六月初一 8結蛋捲、品好乳酪、炸雞大獅、方記糖葫蘆、老灶腳粉圓等等，都是必吃的推薦美食！從12/3起，接連4個星期六及聖誕節當天，園區大街還有「聖誕狂歡大遊行」，爸媽們可以帶著小朋友尋找聖誕老公公與他的夥伴們在哪出沒，還有精彩演出及驚喜好禮要送給大家！園區內285個品牌都推出了「Christmas Sale」的聖誕特惠價，最低折扣2折起，剛好可以趁去逛市集的時候，買個聖誕禮物犒賞辛苦的自己唷！

圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城IG

GLORIA OUTLETS 華泰名品城

飄雪聖誕市集

地址：桃園市中壢區春德路189號(桃園高鐵站、機捷A18站，出站即抵達)

時間：11/18～1/2

平日11：00～21：00

假日11：00～22：00

全園區各大道，每日16：30～20：00，整點及半點飄雪

聖誕狂歡大遊行

12/3、12/10、12/17、12/24、12/25

19：00～20：00

圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城官網

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