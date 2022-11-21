台南奇美博物館「耶誕市集與舞會」超吸睛！快搶拍13公尺聖誕樹

台南奇美博物館「耶誕熱」再起！今年4天爽逛耶誕市集、必備美拍耶誕樹、耶誕遊行等，還能兒童12歲以下免費入園。

圖／IG網友JHIH WEI授權

近年台南奇美博物成為南台灣耶誕粉必去的景點之一。今年推出「聖誕週末」，一共有4天分別為12月17、18、24與25日，有上百家攤位進駐與超狂13公尺耶誕樹必拍，還有廣場舞會與遊行，入園12歲以下持有效證件則可免費入場。

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不僅如此，配合當前展覽：英國肖像大展「時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德」特別融入「英國」元素，消費者能一窺過去500年的英國偉人及名人的燦爛人生，然後能學到歷史意義與歡慶耶誕節，一舉兩得多棒呀。

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而幸福聖誕樹展出至明年1月11日為止，目前開放每日17:30至22:00點燈，放鬆的「聖誕週末」晚上也超精緻燈光秀喔，活動期間可以100元加價購參加及入場，快揪團朋友一起慶祝耶誕氛圍吧。

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