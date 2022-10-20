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日台全新合作「山野森活」豪華露營登場！50坪玻璃球型帳篷 + 1泊4食超吸睛

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／山野森活臉書粉專
圖／山野森活臉書粉專

疫情解封，豪華露營體驗再次回溫。這回日台全新合作推出的「Glamping Hygge Hill 山野森活」正式在台登場囉，園區一萬坪加上擁有50坪玻璃球型帳篷，更狂的是還有輕鬆包辦的1泊4食，能在繁華都市中舒壓療癒，打造滿滿「Hygge」幸福感。

圖／山野森活臉書粉專
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「Glamping Hygge Hill 山野森活」其實是由日本號稱最大且擁有65個以上的露營據點的豪華露營企劃公司Glamping Japan與台灣25飯店經驗團隊合作共同打造，目的希望滿足台灣賓客能同時享受大自然與豪華飯店的舒適感。

圖／山野森活臉書粉專
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提到該豪華露營，最吸引人的是50坪「透明球型帳篷」，內裝可以住到4個人並配置2張雙人床，家具主打北歐風，不僅如此，還有超大浴缸、免治馬桶、盥洗用品與冷氣等；另外從休憩平台區，想要躺著、坐著、任意角落都有機會從透明玻璃中獲得陽光緩緩灑進，簡直人間天堂。

圖／山野森活臉書粉專
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至於戶外的園區佔地高達一萬坪以上，各種像是櫻花、銀樺等植栽都看得到，更狂的是現在秋天還有打卡必備的秋天「落羽松」其他還有樹屋、花園、草坪及小橋，走也走不完。

圖／山野森活臉書粉專
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現在「Glamping Hygge Hill 山野森活」正式登場已接受預訂，最低2人就可以預約，方案採用最狂的1泊4食，從下午茶、晚餐、早餐與點心酒水統統都有。飲食、大自然與豪華住宿一次滿足，快揪團預約吧。

圖／山野森活臉書粉專
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圖／山野森活臉書粉專
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Glamping Hygge Hill 山野森活

地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪33-1號

電話：04 2589 5858

圖／山野森活臉書粉專
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