聽新聞
test
0:00 / 0:00
真的太香了！桃園超人氣65元「轟炸雞飯蛋」 一盒吃飽又滿足 炸雞+滷蛋+滷肉飯的組合絕對不會錯
學生、小資族的愛！65元就能吃巧又吃飽，滿滿的炸雞蓋在熱騰騰的滷肉飯上，再來口入味的滷蛋，這麼美味的組合誰拒絕得了？
這家位於桃園的「大湳小林雞排肉羹」，店內超人氣TOP.1「轟炸雞飯蛋」將外皮香酥、內裡多汁的超大塊炸雞蓋滿香噴噴的滷肉飯，加上一顆滷蛋美味、營養都滿分，光用看的就讓人口水直流，重點是只要65元就能吃到！真的太划算、太佛心了。雖然人潮很多需要排隊，不過老闆手腳很快不會等很久，有空就來品嘗這一盒只要65元就能吃飽飽的小確幸吧！
大湳小林雞排肉羹-中壢後站店
地址：桃園市中壢區中北路二段112-1號營業時間：平日11:00-19:00；週六11:00~15:00（週日公休）
大湳小林雞排肉羹-八德店
地址：桃園市八德區廣福路107號營業時間：平日11:00~18:30；週六週日11:00~14:00（週四公休）
延伸閱讀：
．桃園宵夜美食這裡吃！ 街邊香噴台日炸物「轉雞龜山店」 現點唐揚雞炙燒料理超過癮、炸物最低25元起
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言