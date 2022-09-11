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真的太香了！桃園超人氣65元「轟炸雞飯蛋」 一盒吃飽又滿足 炸雞+滷蛋+滷肉飯的組合絕對不會錯

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導

學生、小資族的愛！65元就能吃巧又吃飽，滿滿的炸雞蓋在熱騰騰的滷肉飯上，再來口入味的滷蛋，這麼美味的組合誰拒絕得了？

圖／IG@money9992授權
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這家位於桃園的「大湳小林雞排肉羹」，店內超人氣TOP.1「轟炸雞飯蛋」將外皮香酥、內裡多汁的超大塊炸雞蓋滿香噴噴的滷肉飯，加上一顆滷蛋美味、營養都滿分，光用看的就讓人口水直流，重點是只要65元就能吃到！真的太划算、太佛心了。雖然人潮很多需要排隊，不過老闆手腳很快不會等很久，有空就來品嘗這一盒只要65元就能吃飽飽的小確幸吧！

圖／IG@money9992授權
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大湳小林雞排肉羹-中壢後站店

地址：桃園市中壢區中北路二段112-1號
營業時間：平日11:00-19:00；週六11:00~15:00（週日公休）

大湳小林雞排肉羹-八德店

地址：桃園市八德區廣福路107號
營業時間：平日11:00~18:30；週六週日11:00~14:00（週四公休）

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炸雞 中壢 滷肉飯 桃園美食

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