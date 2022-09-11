高CP值銅板美食！隱藏在高雄美麗島站旁「香祺上海烤饅頭」 鬆軟帶嚼勁、口味選擇多元

說到上海烤饅頭大家一定會馬上想起那令人垂涎欲滴的酥脆表皮，以及外酥內軟的麵包體。而高雄這家香祺上海烤饅頭，除了將外酥內軟的特色發揮地淋漓盡致外，還推出多種口味，精選食材純手工製作，當日現烤現賣的好味道，也培養出許多在地饕客對他們的喜愛。

提及當初開店契機，老闆分享為了與家人有更多的相處時間，當年毅然決然地開啟了創業的路途。在認真思考創業所會面臨的種種挑戰後，老闆決定投入家中老本行，向家人學習烤饅頭製程，而老闆娘則是擔任其有利的助手，一直在背後支持著他。 經過多年歷練，終於成立了自己的品牌，而店名「香祺」是以老闆娘與小孩名字中間的字來命名，看得出老闆對家庭濃濃的愛意。

如同老闆對家庭忠厚與深愛，他對於烤饅頭店鋪也抱著相同情懷，老闆娘表示：「我們希望給客人的是食物，而不是食品。」，嚴格把關原料來源，在製作上每個環節都絲毫不馬虎，即使開店初期面對客源不穩定以及付出和收獲無法平衡的困境，在品質上也絕不妥協。





注重衛生的老闆堅持用連鎖超市的洗選蛋取代成本較低的批發雞蛋，確保每顆蛋都是經過清潔，不會有雞隻的排泄物殘留。一顆看似簡單的烤饅頭，老闆重重把關不放過每個細節，為的就是要讓客人吃得安心，而那一顆顆手作的溫度也收服饕客們的胃，讓許多人吃過就入坑，成為了常客。

原味饅頭

香祺最熱銷的口味就是原味饅頭，是每個客人造訪時的必買品項！表面金黃油亮是蛋液烘烤過後留下的美麗色澤，用手拿起來感覺得到外皮十分薄脆，撥開還可以看到饅頭濕潤且富彈性的麵包體。

▲原味饅頭

咬下去的瞬間，淡淡的麵粉清甜以及烘烤過後的焦香流入唇齒之中，口感介於饅頭和麵包之間，鬆軟但不失嚼勁，讓人越吃越上癮，不禁想一顆接著一顆。老闆娘也提供了原味饅頭的獨家吃法，可以把原味饅頭切半加入肉鬆或是肉片，口味十分融洽！





蔥饅頭

蔥饅頭也是許多饕客的搶手貨之一，蔥醬的製作耗時費工，一大早就得去批發市場挑選新鮮的蔥，回來後需要一根一根的以水清洗再吹乾，最後才能進入切蔥段的程序。





特別的是，蔥醬還加入特製配方提味，使胡椒、鹽、蔥，這三者的味道完美交融，嚐起來相當特別，使整個蔥饅頭提升到另一種層次，層層遞出的蔥香及胡椒鹹以及饅頭甜。

▲蔥饅頭

香草饅頭

香草口味是香祺上海烤饅頭的特色口味，由義式香料調製而成，吃起來鹹甜交錯，咀嚼中不時會飄出一絲絲義式香料的香味，有種在吃披薩麵包捲的感覺，新鮮感十足，義料愛好者必嚐鮮！

這款特殊口味據說是一位素未謀面的大姐在某日快收店之際，突然出現給他們的建議。後來試賣之後，許多客人一試成主顧就變成了店中招牌呢！

奶酥饅頭

奶酥分為四種口味，有蒜香奶酥、原味奶酥、椰香奶酥、黑芝麻奶酥。將不同的口味加入奶酥攪拌，利用的濃稠度使醬好附著於饅頭上，也讓奶酥的甜味增加口味的層次。

香祺上海烤饅頭每天會製作不同的奶酥口味輪流販售，像是今天出爐的是蒜香奶酥，特別的是，蒜味不是濃烈的那種，而是鹹甜鹹甜中卻又有蒜味不絕於口，十分唰嘴！

可可饅頭

可可饅頭是以純可可粉下去調味，因此吃起來並不是死甜的巧克力味道，反而是散發著一股類似榛果味的可可豆香，並且在尾韻會夾帶一點焦香，口味典雅溫潤，是大人口味的可可饅頭。

花生饅頭

花生饅頭與奶酥饅頭作法相似，將花生醬塗抹在麵團上捲起來烘烤，相對於其他甜口味的饅頭，味道是最濃郁的一款！老闆娘提到，如果是要買回家冰，之後要吃才拿出來烤的情況下最推薦帶花生口味回家。

在這幾年用心經營下，不乏有人詢問加盟，但顧及烤饅頭的品質穩定性，老闆回絕了多次可以擴店賺加盟金、增加客源的機會，但也因為他們的堅持與事事親力親為，成就了香祺烤饅頭今日的好味道。





老闆娘笑笑地說：「常常幻想我們能像一個從年輕到年老都衷於在做饅頭的老阿伯一樣生活。」在這句短短的話語中，感受得出老闆娘對這份事業的情感是如此純樸卻深厚。





來到高雄，大家可別忘了來香祺上海烤饅頭親自品嚐這充滿溫度，平價又樸實的銅板美食。

價目表

散裝｜1顆饅頭8元，2顆15元

盒裝｜大盒20顆150元；中盒13顆100元；小盒9顆70元





香祺上海烤饅頭

店家地址｜高雄市新興區中正三路１８６號

店家電話｜072360787

營業時間｜週一～週四10:00-22:00（售完提早打烊）；週五、六10:00-19:00（售完提早打烊）；週日公休

粉絲專頁｜https://bit.ly/3Qj6Yxa





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