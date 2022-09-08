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桃園宵夜美食這裡吃！ 街邊香噴台日炸物「轉雞龜山店」 現點唐揚雞炙燒料理超過癮、炸物最低25元起

艾瑪・享受吃喝玩樂札記／ 文、圖／艾瑪

udn走跳美食／艾瑪

午後宵夜就是要吃噴香美食！

藏在小木屋群這家炸物店，除了常見台式鹹酥雞、雞排炸物，它竟然有賣日式唐揚雞？用的是雞腿肉加日式炸雞粉，這樣還不夠！頭家把炸雞串擠上明太子醬，現場直接炙燒起來，不用跑居酒屋來這就吃得到，「轉雞炸物專賣店（龜山店）」在中和、三重都有分店，桃園唯一一間在龜山～

轉雞炸物專賣店(龜山店) 在哪？

轉雞龜山店在龜山復興北路6巷內，地址是龜山區但這鄰近林口生活圈，這很熱鬧也算美食小戰區，距離A8捷運、長庚僅160公尺，附近很多機車格，也有多間收費停車場，交通很便利～

轉雞龜山店在這排小木屋中，看到這隻藍色公雞就是囉！炸物都是現點現做，如果不想久等，建議也可以加line線上點ID:@709zbuye，可節省不少時間，尤其是傍晚巔峰時間，大家都是下班跑來買。

右手邊寫著用餐區！不用懷疑走進去就對了。

小木屋內用區

小木屋廣場有兩邊可進去，自由開放式空間，自己找座位即可。

轉雞炸物專賣店（龜山店）MENU

菜單轉雞亂炸有5種餐點，轉雞推薦有雞排、唐揚雞、泰式蜜脆魷魚足、明太子花枝燒，也有其它常見炸物甜不辣、脆薯、豬血糕⋯⋯等，喜歡吃甜甜的朋友，有炸麻糬、Ｑ米甜甜圈、炸湯圓喔～

唐揚雞用的粉漿是日本進口炸雞粉，成本比台式炸雞高許多，均勻裹上日本粉漿，掌握黃金秒數炸到酥脆就能起鍋。

吃炸物我都會偷喵店家的油鍋！轉雞油很乾淨清澈，沒有油耗味也能炸的漂亮～

唐揚雞也能炙燒？？

唐揚雞本身就滿好吃！這裡還擠上老闆自己調的明太子醬，擠料沒在客氣，滿到都看不到炸雞了，加上高溫火槍伺候，熊熊火焰視覺太加分了～

我們一家都很愛炙燒明太子，兩種享受一次滿足！根本就是迷你版海陸，看得都快要流口水。

泰式酸辣唐揚雞

這不是台式炸雞！是真材實料的日式唐揚雞，轉雞使用的是當日溫體雞腿，你沒看錯是“雞腿”不是雞胸肉，這點也太吸引人了，剛起鍋的唐揚雞還很燙手～

外皮有著金黃色澤，一靠近就聞到迷人的炸香氣！先試試吃唐揚雞原味，肉質軟嫩一點都不乾柴，趁熱吃雞腿肉還有微量肉汁。

沾泰式風味醬更過癮！唐揚雞本身就挺乾爽，炸的不油膩，加上開胃的泰式酸辣醬，更好吃～

黃金脆薯

小朋友最喜歡的脆薯！簡單油炸就是那麼香脆、涮嘴。

大吉嶺紅茶．高山烏龍茶

吃炸物一定要來點茶飲解渴、解膩！每瓶裡面都有茶包，冰涼無糖茶最適合我，茶味鮮明又清新，紅茶也不過苦澀～

轉雞祖傳秘方雞排

大塊的新鮮溫體雞，先用獨門醃製半天去，再沾上老闆研發特製酥脆漿，每塊都炸到金黃酥脆，一口咬下皮脆不油膩，脆皮也不會過硬，而且這塊雞排中間有夠厚的！加上鮮嫩的肉質口感，吃完一整塊就很飽～

明太子唐揚雞

激推！來這一定要點明太子唐揚雞，這道是每日限量，賣完就沒有啦，一份一組有兩串，一串有三顆唐揚雞，等於一串不到50元，我覺得很可以，平時在居酒屋、串燒店吃至少也要120元起跳。

日式明太子MIX台式沙拉醬，明太子鹹甜交織，加上炙燒的火熱感，吃起來好有層次，濃郁的香甜滋味，才吃一顆就征服我的味蕾！

豬血糕、甘梅香薯、甜不辣

豬血糕有什麼好介紹？因為這家炸的不會過硬，外酥內軟Ｑ，甘梅香薯外酥內鬆軟，地瓜香挺濃加外層梅子粉，甜中帶點鹹的滋味，讓很多人一吃停不下來。

認識我的朋友都知道我愛魚漿製品！尤其是炸甜不辣，這甜不辣不切不剪，原塊酥炸才夠酥，簡單灑點胡椒鹽就很涮嘴，離開時還看到客人一次點10份，等於30片甜不辣～太屌了。

蜜脆魷魚足

這份蜜脆魷魚足三條75元，魷魚足裹上一層脆粉漿，外層酥皮硬脆度較高，魷魚足咬起來Ｑ彈又扎實。

蜜脆魷魚足

這份蜜脆魷魚足三條75元，魷魚足裹上一層脆粉漿，外層酥皮硬脆度較高，魷魚足咬起來Ｑ彈又扎實。

真有料！蝦排

這蝦排一個70元價格有點高，但裡面都是真材實料的蝦蝦，沾點泰式酸辣醬，好像在泰式餐廳吃黃金蝦餅，果然好吃耶～

煉乳花生麻糬

吃完鹹的來點甜的，不用去排白糖粿啦！這吃起來相似度很高，炸麻糬就是要趁熱吃，外酥脆蓬鬆彈又Q麻，加上煉乳、花生粉香，甜點胃就是愛這一味。

炸花生湯圓

圓圓的小球湯圓炸到外表酥脆，一咬還有糯米的彈性，冷掉吃更有咬勁，加上表面花生粉特別古早味。

深法可可甜甜圈

甜甜圈淋上煉乳撒上大量oreo餅乾碎，雖然吃一口就有明顯甜感，但這甜味會讓人上癮，甜甜圈好Ｑ軟有點像麻糬，好適合螞蟻人～

＊轉雞有一般鹹酥雞、雞排吃不到的品項！像是炙燒明太子唐揚雞、Q米甜甜圈都很特別，甜不辣、雞排我們也都滿喜歡，下次經過還要再吃一輪～

轉雞炸物專賣店

電話：0902-156076

地址：桃園市龜山區復興北路6巷21號

營業時間：14:00~23:00

公休：每週二（不定時公休請洽粉專）

轉雞龜山店ID：@709zbuye

粉絲專頁：轉雞炸物專賣店（龜山店）

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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