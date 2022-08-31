超絕吃法！中壢「韓奶奶韓式滷味」韓國奶奶的經典配方 它不道地誰道地 辣炒年糕必吃

某押某押（什麼什麼）？韓式滷味？韓國居然也有滷味嗎？這家位在中壢恩德街上的「韓奶奶韓式滷味」賣的就是韓式滷味！雖然說了跟沒說一樣，但這是真的，真的有韓式滷味耶！

圖／IG@fishbear_fishbear授權

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中壢這家「韓奶奶韓式滷味」是用韓國奶奶的道地配方製作，不但價格親民，計價方式也很特別喔！想吃多少夾多少，每100公克30元，是不是超級感人，IGer瑢熊分享「夾了一堆，超划算只要145元！」，私心推薦泡菜爆漿大肉丸和韓國Q拉麵。韓式滷味有乾拌和湯滷兩種吃法可以選擇，不敢吃辣選韓國經典小吃「韓式魚板湯」就對啦！湯頭清甜，非常順口。

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如果是有選擇困難的朋友，店家也有貼心配好的辣炒年糕，年糕、魚板和韓國醬蛋，年糕Q彈有嚼勁，辣度剛剛好，直接讓你一口彷彿置身韓國街頭，吃飽又吃巧，鬧木馬西搜唷（太好吃了）！

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韓奶奶韓式滷味（中壢店）

地址：桃園市中壢區恩德街50號營業時間：平日12:00-14:00、16:00-20:30；週六日12:00-20:30

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