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看《禹英禑》好想吃紫菜飯捲！古亭「金家飯捲」韓國人開的韓式飯捲，光看盤子就好韓

水晶安蹄 不務正業過生活／ 文、圖／水晶

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古亭站附近的「金家飯捲」是沒開幾個月的韓式飯捲店，最近禹英禑很熱門，韓式飯捲也熱門了起來，金家飯捲生意很好，營業時間一到，店內客滿，外帶客也很多，上菜速度很快，光是看內用的綠色盤子就真的很韓國！

金家飯捲的老闆是韓國人吧，店內工作人員都用韓文交談，有一秒到韓國的感覺，店裡座位很小，尤其是兩人座，靠牆真的很擠。

店內除了飯捲，還有泡麵、拌飯，這次先點了飯捲、辣炒年糕跟炒雜菜試試，好久沒吃到好吃的炒雜菜（冬粉），這裡的口味還不錯。韓式飯捲大多一百出頭，七種口味，基本的火腿、牛肉、豬肉，到起司、鮪魚、辣魚板、蔬菜都有。

牛肉飯捲 NT.140

點了牛肉飯捲，老實說海苔麻油香氣不夠，主要是這天的白飯的口感好乾，偏硬了些，牛肉的醬香味還可以，要搭配辣炒年糕醬汁才好吃一點。

韓式辣炒年糕 NT.80

個人覺得不夠辣，可能配合台灣人口味，醬汁調味不錯，但是年糕也是偏硬不入味，西門町的MoMo海苔飯捲雙醬炒年糕就不錯。

韓式炒冬粉 NT.70

口感味道不差，麻油味可以多一點。

在台北想吃比較道地韓式飯捲跟辣炒年糕的話，個人目前覺得西門町的咪咪、MoMo比較好吃，喜歡韓式飯捲的可以試試。

金家飯捲

地址：台北市中正區金門街2-3號

電話：0903-625-377

營業時間：11:00–14:00、17:00–20:00 週日公休

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

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