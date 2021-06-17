疫後最佳療癒行程！新竹「尖石景點大補帖」　登山玩水ｘ擁抱原住民文化

閉上眼睛深呼吸再吐氣感受到每一寸肌肉的舒展，在山裡面我們可以像個孩子一樣快樂的、無限的、恣意的享受大山給我們的清新空氣和芬多精。一步步向前攀登的時候好好感受肌肉的酸脹與大汗淋灕，在山上的時光就是那麼的簡單純粹。跟著小編來到新竹尖石，帶你看看司馬庫斯的泰雅部落、鎮西堡的蒼天巨木、北得拉曼山的山毛櫸、芝毛台山的步道遺跡、踏踏梅花溪的溪水沁涼。新竹尖石景點大補帖，讓我們一起奔向山城懷抱！

新竹尖石鄉旅遊大補帖

位處山區的尖石鄉有許多直得造訪的景點，其多數景點都在中高海拔的山上，小編想分享六個消暑的玩法和絕美的秘境給你，讓我們到新竹尖石一探神密的原著民部落，體驗夏日必玩的溯溪活動！





新竹尖石景點推薦＃1

成年禮的試場-北得拉曼山

▲新竹尖石景點推薦-北得拉曼山。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

北得拉曼山(Ptlaman)被視為泰雅族的「聖域」，意思是「試試看」。此山區昔日是泰雅族傳統狩獵聖域，族人懷著對大自然的崇敬來這邊試試看能否捉到獵物；這裡也是部落男子的成年禮「試場」，長大的男孩由部落長者帶入山區，若少年能自行脫困回到部落才能通過成年禮的考驗，也才會被部落族人視為真正的登大人。





海拔高度約1000~1500公尺，屬郊山步道單程約2.6公里，來回走完全程大概需要5~6小時，平時有登山或運動習慣的朋友可以來這座山探探原始山徑的神秘美麗。





新竹尖石景點推薦＃2

上帝的部落-司馬庫斯

▲新竹尖石景點推薦-司馬庫斯。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

這裡是全台灣海拔最高的部落，在過去這個泰雅部落因無電力供應又稱做「黑色部落」。因為聳拔的神木、翠綠的山林、秋天的楓紅、春日的櫻花，讓這一片深山秘境成了山系人的嚮往之地。跟著趣吧來司馬庫斯享受慢活的兩天一夜，幫你安排好交通住宿，你只要好好享受大自然給你的療癒、原住民美食給你的簡單純粹，站在「YaYa大老爺神木」下，感受大自然的力量，閉上雙眼享受山裡的風、感受山林的秘語。





新竹尖石景點推薦＃3

消暑好去處-梅花溪溯溪

▲新竹尖石景點推薦-梅花溪溯溪。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

夏天就是要找個地方避暑，除了跑到山上也可以在沁涼的水裡讓自己暢快一下。來到新竹尖石梅花溪體驗溯溪活動，嘗試垂降、跳水、涉溪等新奇玩法。就算你沒有溯溪經驗也沒有溯溪裝備，在教練的指導下你也可以安心暢完，體驗後想泡泡湯的朋友我們也會帶你到錦屏美人湯，讓你享受戶外體驗後的放鬆確幸。





新竹尖石景點推薦＃4

國家級賞楓步道-霞喀羅古道

▲新竹尖石景點推薦-霞喀羅古道。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

霞喀羅古道是一條難度較高的中級山岳，全程走完需要22公里，適合有中級山岳或百岳登山經驗者前來。這是一條充滿歷史文化印記，與林相生態風采的一條國家級步道。其海拔高度剛好穿越動植物生態最豐富的中海拔地帶。沿途柳杉、楓香、杉木、殼斗科植物皆有，在霞喀羅古道能春天賞櫻、夏沐山林、秋觀楓紅、冬泡暖湯，一年四季皆能有不同的體驗。





新竹尖石景點推薦＃5

日治遺跡-芝生毛台山

▲新竹尖石景點推薦-芝生毛台山步道。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

芝生毛台山海拔1789公尺屬中級山岳，多數登山客從位在軍艦岩附近的新竹秀巒步道口起登。在這段全長來回7公里的路程要向上爬升1000公尺，無論你是勇腳咖還是熱愛運動的人都歡迎來這裡挑戰自己。芝生毛台山的美景四季輪轉，夏日綠油油的竹林隧道、秋季橘紅的楓葉季都是這條步道令人難忘的景色。除了自然美景此處也是日治初期的戰略據點與理番的要地，漫步在山裡我們會看到日治時期為理蕃所建的砲台、壕溝、隘勇監督所、隘勇分遺所的遺跡，是一條結合風景欲故事的登山步道。





到了新竹別再只是吃吃貢丸、米粉和柿餅，除了到廟口市區人擠人，我們有可以驅車前往山區在愜意的環境下放鬆自己、練練腳力，離開城市和3C用最單純的心靈擁抱尖石的美好潔淨。





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