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「台北老爺Le Cafe咖啡廳」新裝潢全新登場！海鮮起司鍋、燒肉與蒸籠無限爽吃

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／台北老爺大酒店提供
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「台北老爺酒店」榮耀邁入40週年，隆重宣布Le Cafe咖啡廳於4月26日盛大開幕了！全新Le Cafe吃到飽咖啡廳以自然生態圈為設計靈感，融合海洋、綠林與水岸生態，呈現出令人心曠神怡的海岸與山脈色調，為用餐環境帶來全新質感。

圖／台北老爺大酒店提供
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像是熱食區更引進石板加熱設備，搭配牆面岩板與造型加熱燈，打造出溫馨用餐氛圍，並新增精緻的「蒸籠區」，供應每日新鮮現做的美味港點，讓讀者享受前所未有的吃到飽用餐體驗。

海之真味‧和洋饗宴，品味無窮美食享受

尤其Le Cafe咖啡廳此次重新開幕，也帶來主題自助饗宴「海之真味‧和洋饗宴」，菜色包羅萬象，從鮭魚石狩鍋、海鮮起司鍋到北海道湯咖哩成吉思汗烤肉，每道菜色都經過精心烹調，呈現最純粹的海洋風味。

此外，更有川味麥片蝦、明太子海鮮義大利麵等美饌，讓您在優雅用餐環境中盡情品嚐。Le Cafe咖啡廳的用心之處，正是讓您在舒適氛圍中，細細品味每一口料理，帶來滿滿的美食收穫。

圖／台北老爺大酒店提供
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全新設計氛圍，感受舒適用餐的魅力

除了美食盛宴外，Le Cafe咖啡廳的全新裝潢設計更讓人驚艷。餐廳沙發區以山林寧靜為靈感，座椅布面呼應綠意盎然的樹景，營造出寧靜愜意的用餐空間。此外，餐檯設備也升級了！可以讓讀者在用餐過程中感受到更多的舒適與便利。無論是親朋好友聚餐，還是商務宴請，Le Cafe咖啡廳都能滿足對美食與用餐環境的一切需求。即刻趕快預約，與我們一同品味美好時光！

圖／台北老爺大酒店提供
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電話：02-2542-3622

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