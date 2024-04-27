請媽媽吃「帝王蟹」！礁溪寒沐酒店母親節限定桌菜，還有早鳥77折蛋糕

母親大人最偉大！「礁溪寒沐酒店」推出母親節餐飲活動，小家庭可選「川薈」四人合菜8,520元+10%，含川辣帝王蟹。另「宴會廳」中式十人桌菜16,800元+10%，贈果汁、紅酒和母親節蛋糕。「MU BAR」調酒師創粉紅飲品，每杯180元+10%起。「沐選」推「沐愛女神」紅心芭樂慕斯蛋糕，5月3日前預訂享早鳥價980元，相當於近77折絕對要犒賞媽咪！

圖／礁溪寒沐酒店提供

「川薈」中餐廳四人合菜以川蜀風味為主，主打菜有「古巷辣烤帝王蟹」及「松露青匙老菜飯」。另有多道海陸美食，每桌贈一壺果汁，感謝媽咪。宴會廳十人桌菜以海鮮和在地食材為主，提供超過10道美食，每桌贈果汁、紅酒和「沐愛女神」母親節限定蛋糕。「MU BAR」調酒師設計粉紅飲品，如「風韻」及「妙齡」，每杯180元+10%起。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／礁溪寒沐酒店提供

除此之外，母親節一定要送媽咪蛋糕呀！由人氣伴手禮店「沐選」「沐愛女神」紅心芭樂慕斯蛋糕，外層以法國奶油製成酸甜綿密的乳酪慕斯，包裹檸檬奶餡與宜蘭在地紅心芭樂流心，濃郁奶香與果香在口中完美平衡，還有黑糖杏仁巧克力脆餅添加口感層次，5月3日前訂購享早鳥價980元，最遲需提早三日前預訂，寵愛媽咪快訂購吧！