被譽為「紐約最好吃炸雞」！ 「本村韓式炸雞」台灣也吃得到了 開幕地點、時間曝光

炸雞控要瘋狂了！ 繼日前傳出千頌伊也愛吃的韓國「BHC炸雞」6月將登台後，又有知名韓式炸雞品牌進駐台灣了。「Bonchon Chicken本村韓式炸雞」首度進軍台灣，而台灣首店選在人潮最多的微風台北車站2樓，預計6月開幕。

圖／翻攝Bonchon Chicken 本村韓式炸雞臉書

Bonchon Chicken 本村韓式炸雞於2002年韓國釜山誕生，曾被《紐約時報》評選為「紐約最好吃炸雞」，品牌在韓文中代表著「我的故鄉」，在全球擁有超過400家門市，甚至於泰國、新加坡、菲律賓和美國紐約等地開設分店時，皆造成轟動。

圖／翻攝bonchonchicken IG

引進本村炸雞的台灣好食餐飲集團，將之前經營的拉拉熊咖啡廳臉書粉專，更改成Bonchon Chicken 本村韓式炸雞，一度使網友感到困惑，業者回應表示「很高興能向您介紹我們的全新品牌，韓式炸雞！這是由同個集團經營，我們將為您帶來全新的美味韓式風味。」

圖／翻攝bonchonchicken IG

憑藉20分鐘內以兩種不同的獨特油炸技術，炸出輕薄酥脆的外皮，醬料更是直接從韓國進口，薄脆炸雞裹著滿滿韓式風味醬汁，讓人忍不住想大口吮指嚐鮮味，這回進駐台灣首店，將帶來哪種獨特限定餐點，值得炸雞控們耐心期待！

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「本村韓式炸雞」微風台北車站

預計2024年6月開幕

地址：台北市中正區北平西路3號2樓(微風台北車站)