揪媽咪Chill一下！ 「柒息地串燒」母親節外帶85折、好丘「人生釀酒場」生啤買2送1
快把握和媽咪像朋友般相處的好機會！ 連鎖串燒居酒屋柒息地推第一波「母親節外帶85折」活動，快用醬燒牛五花包蔥、醬燒去骨大雞腿慰勞媽媽；好丘Good Cho’s攜手台灣精釀啤酒品牌「啤酒頭釀造」，打造令人印象深刻的「人生釀酒場」，除了每日晚點6點後有現壓生啤買2送1活動，5/10當天更推出暢飲派對，與媽咪相約Chill一下吧！
迎節母親節，連鎖串燒居酒屋「柒息地」柒息地不藏私推薦了三款人氣串燒必點，有神醬燒牛五花包蔥、神醬燒去骨大雞腿以及神醬燒杏鮑菇，超適合推薦給孝心子女把串燒帶回家，與媽咪一邊追劇一邊享用串燒美食。
更推出了第一波「媽媽我愛妳」外帶活動，只要在即日起至4/28期間，到門市外帶所有串燒品項消費不限金額「一律打85折」(酒類與其他商品不列入折扣範圍)。
台灣貝果第一品牌好丘Good Cho’s攜手台灣精釀啤酒品牌「啤酒頭釀造」，讓台北最美玻璃屋【好丘 On The Road在路上】，打造成別具創意的「人生釀酒場」，來一杯清涼快意的啤酒，搭配超人氣「金屋藏蕉厚醬貝果」成絕佳享受。
現在除了有啤酒控們不能錯過「Happy Hour」現壓生啤買二送一活動，5/10當天更有暢飲派對，799元就可無限暢飲清爽暢快的各式啤酒，找個機會和家人在戶外飲酒區一起Chill，盡情享受美食與小酌帶來的愉悅時光！
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
柒息地串燒居酒屋
地址：台北市中山區長春路128-1號
電話：(02)2567-1770
營業時間：18:00-01:30
好丘On The Road在路上
地點：台北市大安區金華街161號(榕錦時光生活園區)
電話：0909-537995
營業時間：週日~週四 11:00-20:00 週五~週六 11:00-21:00
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