台北喜來登「快閃花店」限時2日！母親節餐廳滿額再抽「鑽石耳環」

五月來臨準備母親節囉！台北喜來登大飯店為媽咪們準備了特別的驚喜。從5月4日至5月5日、以及5月11日至12日的雙週末，館內各餐廳將呈獻各式美饌，並與台灣輕奢珠寶品牌ARTISMI合作，推出「用餐滿額抽珍珠鑽飾」活動，奢華寵愛媽咪。此外，5月11日至12日，喜來登大廳更有「喜來登快閃花店」，贈送優雅的「甜筒小花束」，向媽咪致以深深的感謝。

圖／台北喜來登飯店提供

喜來登大飯店館內七間人氣餐廳將於5月4日至5日、5月11日至12日母親節雙週末推出豐美饗宴。其中，「十二廚」自助餐廳將加碼多款菜色，包括南霸天老字號臺菜等經典美食。同時，米其林餐廳「請客樓」和粵菜餐廳「辰園」也將推出精選菜單，讓家人共享美好時光。

圖／台北喜來登飯店提供

圖／台北喜來登飯店提供

為了讓媽咪感受到更多的幸福，5月11日至12日，台北喜來登餐廳消費滿額6,000元即可參加抽獎活動，有機會獲得由ARTISMI提供的價值最高5,800元的珍珠、鑽石飾品。此外，5月11日和12日中午，還可在飯店大廳免費領取「喜來登快閃花店」準備的「甜筒小花束」，為媽咪帶來更多溫馨。

圖／台北喜來登飯店提供

最後，喜來登大飯店特別推出了由世界巧克力大師賽冠軍主廚設計的母親節蛋糕「愛．盛放 杏桃抹茶慕斯」，以花語「深藏在心底的愛」表達對媽媽的感激之情。這款蛋糕將於一樓The Deli販售，並提供早鳥9折優惠，讓讀者能在母親節期間與媽咪共度甜蜜時光。

台北喜來登大飯店2024年「繁花盛放」母親節活動

● 5/4-5/5、5/11-5/12 雙週末館內各餐廳推出母親節美饌。

● 5/11-5/12 全館用餐滿額6,000元即有機會抽人氣輕奢珠寶品牌「ARTISMI」，精選珍珠、鑽石耳環與珍珠項鍊。

● 5/11-5/12 中午12:00至15:00用餐消費滿額6,000元，另享雙重好禮於大廳「喜來登快閃花店」兌換「甜筒小花束」乙份。(數量有限，贈完為止)

● 母親節蛋糕：

商品內容：「愛．盛放」杏桃抹茶慕斯蛋糕｜5吋1,390元、7吋1,590元

訂購日期：即日起-5/28(二)，需三天前預訂(不含提貨日)

早鳥優惠：4/30(四)前完成預付可享9折、美饌卡88折優惠。