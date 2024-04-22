林口喜來登「吃干貝肋排大餐」送糖霜蛋糕！199元加購母親節蛋糕，滿額再抽按摩機

「林口亞昕福朋喜來登酒店」為了感謝全天下辛勞的母親，旗下「宜客樂西餐廳」將於5月11日至5月12日午餐及晚餐時段，推出豪華菜套餐包括現煎干貝、酥炸甘蔗蝦、現煎羊肩排和孜然豬肋排等美味佳餚（每人$1,380+10%起）。前10組訂位更可享有早鳥優惠，包括贈送長條蕾夢糖霜蛋糕，以及優惠價$199元購買4吋「蕾夢心」限定蛋糕（原價$480元），讓媽媽們開心幸福。

圖／林口亞昕福朋喜來登酒店提供

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不僅如此，林口亞昕福朋喜來登酒店將與近期風靡的「個人色彩鑑定」合作，根據每個人的膚色、髮色和瞳孔色判斷最適合的色調。與韓國個人色彩協會-台灣首家分店合作的5月專案，提供75折優惠，值得一提的是，須預約，期限至8月底，快重新幫媽媽打造時尚風格吧。

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最後，從5月1日至5月31日，林口亞昕福朋喜來登酒店全館單筆消費發票均可獲得抽獎券一張。抽獎獎品包括去年廣受好評的「父愛感恩月」抽獎活動獎品，以及TAKASHIMA高島的健康舒壓好禮，iFlux小沙發AI版，靴靴你美足機，iEye PLUS冷熱雙效眼罩等按摩機，以及免費體驗韓國KOLOR TONE「個人色彩鑑定」全套診斷等。今年五月，與摯愛的媽媽一起共度溫馨母親佳節吧！