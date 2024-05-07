新北一日遊！「石碇老街」必吃美食合輯 「烤豆腐、阿嬤麻糬、流水麵」一定要嘗

石碇老街以萬壽橋分為東街及西街，老街內遍佈不少道地美食小吃，像是王氏豆腐、阿嬤麻糬、一粒粽、阿英草仔粿等都是來石碇老街必吃的小吃，而老街內還有個百年石頭屋，當然吃飽喝足還能再順遊石碇許家手工麵線、石碇鱷魚島觀景台等，安排石碇一日遊其實挺不錯喔！

石碇老街目前以石碇東街最為熱鬧，是觀光客來到石碇老街必遊之處，也是目前全台灣少數僅存的不見天街，走到老街的街尾還能順著樓梯走下直接通往崩山溪，這的溪水水質清澈，可清楚地看到溪裏有不少魚兒悠游其中，而老街上也有不少商店再販售魚飼料喔！帶著小朋友來這走走順到餵個小魚也是挺愜意的活動。

王式豆腐

石碇老街內的王式豆腐所提供的餐點選擇很多樣，有油炸類、飯類、湯品、小菜及甜品等。餐點內用外帶都可以，但內用的位子真心說安排得有點擠！

這天我們點了一份麻辣鴨血豆腐、豆腐捲以及假日才有的烤豆腐，真要說石碇這邊的王氏豆腐的豆腐口感、湯頭等都跟深坑老街的豆腐有差別，而Ann和榜哥蠻喜歡他們家的豆腐捲，口感蠻特別，有機會要來品嘗看看他們家的豆花。

王氏豆腐

營業時間：平日10:00-17:00 假日07:30-18:00(周一二三休)

營業地址：新北市石碇區石碇東街85號

營業電話：02-2663-1976

石碇老街阿嬤麻糬

來到石碇老街大家肯定一定會推薦必吃阿嬤麻糬！而愛吃麻糬的Ann及蔬果姊妹當然不會錯過這有名的麻糬。石碇老街阿嬤麻糬的內餡口味很多可以選擇，另外也還有傳統的古早味麻糬、包種茶麻糬等。

這天我們就買了紅豆、芝麻、黑糖芋泥、綠茶麻糬，石碇老街阿嬤麻糬的麻糬口感QQ的有點像是是涼圓或是說粉粿的口感，而內餡也不會過於甜，有機會來石碇老街走走真的要買來吃看看喔！

石碇老街阿嬤麻糬

營業時間：11:00-17:00(周一休)

營業地址：新北市石碇區石碇東街59號

營業電話：02-2663-1257

福寶飲食店

石碇老街上算是老字號的福寶飲食店，福寶飲食店後來有裝潢過，是雙店面而且有二樓，內用的位子也還提供大桌的位置，適合多人用餐的好地方，而福寶飲食店也是不少遊客都會來這用餐的店家，主打招牌餐點有白斬土雞、豆腐三吃-炸豆腐、豆腐羹與紅燒豆腐、滑蛋等。

福寶飲食店

營業時間：11:00-19:00(周一休)

營業地址：新北市石碇區石碇東街75號

營業電話：02-2663-1529

一粒粽

一粒粽的粽子口味挺多樣可以選擇，粽子可內用或是外帶，店面的一旁設有用餐區，這用餐區很懷舊復古風！不少人都會選擇路邊臨停快速買個粽子外帶到車上享用。

一粒粽的粽子價位都標示得很清楚，必須老實說粽子的價位不便宜就是了！這天我們就外帶了兩粒粽子，一個是石碇桂花粽，另一個是干貝蛋黃粽，整體的口感是覺得中規中矩。

一粒粽

營業時間：平日10:00-18:00假日09:00-18:00

營業地址：新北市石碇區石碇東街109之1號

營業電話：02-2663-3558

阿英草仔粿

來石碇老街吃吃喝喝，千萬不要錯過位在石碇西街的阿英草仔粿，草仔粿都是店家當天手工做、現炊的。

有三種口味可以挑選，有紅豆、蘿蔔絲、芋頭，而標記都是用枸杞來標註口味。而現炊出爐的草仔粿會比較不Q，但放涼一會，外皮真的很Q且內餡的用料很實在好吃，Ann我超愛芋頭口味的，而小孩則是很喜歡紅豆口味。

阿英草仔粿

營業時間：假日10:00-17:00

營業地址：新北市石碇區石碇西街34號

營業電話：0953-663551

豬大郎豬血糕石碇店

位在石碇國小斜對面的豬大郎豬血糕石碇店，除了有賣豬血糕，也還有賣燒仙草、刈包等，也要記得它只營業假日，平日來石碇老街是吃不到。這天我們就買了一支豬血糕來吃，店家也會貼心詢問是否要加辣或是香菜，花生粉不會過甜，可是醬我就覺得有點偏鹹了些，但整體來說還算不錯。

豬大郎豬血糕石碇店

營業時間：假日09:00-17:00

營業地址：新北市石碇區石碇西街6號

營業電話：0975-652-365

高媽媽黃金蛋(王金蛋)

高媽媽黃金蛋在石碇街上算有名，有王金蛋、三色蛋、翠玉蛋等可以選擇，而且也要記得高媽媽黃金蛋就只有營業假日兩天，太晚來還會撲空！

高媽媽黃金蛋(王金蛋)

營業時間：假日08:30-15:00

營業地址：新北市石碇區石碇東街46號

巧恩小吃

巧恩小吃的價格都算平價，餐點選擇有炒飯、燴飯、湯麵、湯類、小菜，種類很多，價格也很親民！巧恩小吃用料都很實在，要記得入內用餐是禁帶外食喔！挺推薦他們家的餛飩麵、粒粒分明的炒飯、滷豆腐等。

巧恩小吃

營業時間：08:00-17:00(周一休)

營業地址：新北市石碇區石碇東街26號

營業電話：0987-148906

許家手工麵線

來許家手工麵線除了體驗自己製作麵線，當然也還能品嘗流水麵，流水麵會有三種顏色，有傳統原味、綠茶口味，紅麴口味，配著店家提供的沾醬來吃真的挺不錯。但要記得要前往許家手工麵線可要事前先預約，以免遇到場次都滿人而白跑一趟。

許家手工麵線

營業時間：08:30-16:00(周二公休)

營業地址：新北市石碇區烏塗里四分子三號

營業電話：02-26633004

簡單分享了石碇老街周圍的小吃美食，也必須說有一家我們沒吃到的竹柏苑手工柴燒麥芽膏是我和榜哥下次有計畫到石碇遊玩肯定會事先訂位的餐廳，烤鴨三吃真的超吸引我們全家人。

文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所 FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

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