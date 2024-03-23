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搭車充滿驚喜！新北最夢幻「楓葉公車」見司機巧思 網友：每天都超期待

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝林口大家庭臉書社團網友分享照
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一上車就充滿驚喜！新北市出現一台超夢幻的「楓葉公車」，搭車驚見司機的創意巧思，在公車地板上鋪陳了一片片的紅黃楓葉，讓網友們驚喜直呼「每天都超期待搭車」。

有網友在「林口大家庭」臉書公開社團以「跟大家分享美麗的楓葉公車」為題，表示在他搭乘920公車時，發現地板散落著楓葉，一問之下才知道是司機先生的創意，司機更說「到了晚上行經高速公路時，藉由小燈的照射會更漂亮」，他開心地向林口的網友們分享，如果幸運搭乘到這班公車可以仔細欣賞司機的巧思。

圖／翻攝林口大家庭臉書社團網友分享照
圖／翻攝林口大家庭臉書社團網友分享照

得知消息的網友紛紛留言「很美很夢幻」、「這司機太浪漫了」、「上公車時心情都變好了」、「每天搭公車的例行公事變成了一種"期待"」，有人提及「之前搭過新莊的299公車，車上也滿滿是司機的收藏的樂高」。

也有網友提出不同看法「擔心有怪咖會投訴司機沒將車輛弄乾淨」、「好美但是擔心如果有人踩到滑倒會投訴司機」。

圖／翻攝林口大家庭臉書社團網友分享照
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