春日野餐最chill！「2024新北春紛節」週末登場 4大市集亮點搶先看、好禮拿不完

凡是穿著「花朵服飾」的遊客，就能換取一份限量「小花髮箍」春紛禮。 圖：新北市政府水利局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2024新北春紛節」將於這週六、日（3/23、3/24）在新北大都會公園登場，囊括音樂、市集、美食、舞蹈活動，更集結北中四大必逛市集－有趣市集、好日市集、愛手創市集以及小蝸牛市集，結合美食、永續環保與植栽、手作、文創等元素，絕對不能錯過。

▲遊客在本週六、日可相約新北春紛節野餐聽音樂。 圖：新北市政府水利局／提供

四大品牌市集將結合多樣化且具特色的商品與美食，如「有趣市集」集結多家美食攤商，還有商家推出春紛限定的「鳳梨辣醬炸雞」，饕客務必把握；各種療癒系植物大集合的「好日市集」，有全台唯一擴香石多肉植物，亦有多種永生花、乾燥花等花藝產品；「愛手創市集」則集結多位「好手」，手作小物創意無限，可愛又百搭的飾品，一起迎接春日時光；而「小蝸牛市集」從台中北漂來新北，各種獨一無二的文創賞品讓大家愛不釋手。

▲「愛手創市集」多樣百搭飾品一起迎接美好的春日時光。 圖：新北市政府水利局／提供

想參加的遊客可提早抵達，除了舞台表演及市集，還有機會獲得專屬春紛小禮物。活動當天14:00起，凡是穿著「花朵服飾」的民眾，就能換取春紛禮一份「小花髮箍」，每日限量1,100份送完為止。15：30起「野餐墊」免費送，憑臉書按讚「新北水漾」粉絲專頁，就能領取號碼牌兌換，每日限量1,000份，送完為止；另外也可以參加「人人都是春神」抽獎活動，民眾以春天風格穿搭，於活動現場與任一裝置物合照，上傳「新北水漾」臉書專頁，並在活動文章下方留言，就有機會抽禮券5百元。

▲中部人氣市集「小蝸牛市集」即將在新北春紛節登場。 圖：新北市政府水利局／提供

「2024新北春紛節」倒數計時即將登場，三五好友、全家大小，都能共襄盛舉迎接春分到來，活動兩天卡司，第一天壓軸歌手馬念先，創作與歌唱實力兼具，將復古傳唱成流行曲，更首次以爵士風樂團演出。第二天由原住民排灣族音樂家 ABAO 阿爆與爵士鋼琴家明馬丁壓軸，2019年金曲獎表現亮眼，優美嗓音、多元創作，用歌聲說故事，以原住民音樂混搭爵士獻給全場民眾耳目一新的感受。

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