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人氣小倉鼠來啦～「助六」期間限定快閃店登陸信義區 帶來20款新週邊幫大家開運

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／《助六の日常》期間限定快閃店提供
圖／《助六の日常》期間限定快閃店提供

因LINE上的貼圖從日本紅遍亞洲地區的「助六」小倉鼠來台灣啦！選定信義區打造包含6大開運打卡點的期間限定快閃店，還帶來20款「求吉」週邊和超值開運福袋多項商品，要幫「助六」的鐵粉們把2024年的好運加好加滿～

圖／《助六の日常》期間限定快閃店提供
圖／《助六の日常》期間限定快閃店提供

圈粉無數的「助六」，本尊是插畫家自己養的長毛倉鼠，以生活化的溫柔可愛貼圖紅遍日本及亞洲；這次的快閃店中「吉祥道主視覺」、「助六開運祈福中」、「助六求吉中」、「喜洋洋上學中」、「開運修學旅行」、「助六吉祥豐年祭」，從門口開始，舉牌歡迎大家來玩，還看得到助六祈禱好運、展示素描作品，最後用搜集很久、堆成小山的種子，祝大家年年豐衣足食好運來。

圖／《助六の日常》期間限定快閃店提供
圖／《助六の日常》期間限定快閃店提供

圖／《助六の日常》期間限定快閃店提供
圖／《助六の日常》期間限定快閃店提供

這次的「開運隨身小物」，從卡套、手拿包、冷水瓶、口罩吊繩到飲料提袋、手拿鏡和絨毛置物袋跟大浴巾，每一樣都超級實用，還可以買個CP值超高的「開運福袋」，只要588元就能把多項助六的週邊帶回家，真的要搶起來！單筆消費499元，再送限量的「大吉大利開運貼紙」，把「助六」貼在包包或筆記本上，整年的運勢都能獲得可愛的牠加持！

圖／《助六の日常》期間限定快閃店提供
圖／《助六の日常》期間限定快閃店提供

圖／《助六の日常》期間限定快閃店提供
圖／《助六の日常》期間限定快閃店提供

助六の日常－期間限定快閃店

日期：3/30～6/16

地點：台北市信義區永吉路17-19號 吉祥道1樓

營業時間：12：00～21：00

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CP值 快閃店

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