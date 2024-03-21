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「烏龍」小姐現身了！丸亀製麵「全台烏龍人」7位免費吃麵一年 她坦言：很喜歡自己的名字

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／丸亀製麺台灣官方臉書粉絲團
圖／丸亀製麺台灣官方臉書粉絲團

丸亀製麵「尋找全台烏龍人」活動如火如荼，截至目前已有7位名叫「烏龍」的民眾領好康，享有一年免費吃麵。而台北有名「烏龍珠」小姐帶著姐妹們現身丸亀製麵板橋門市，表示「很喜歡自己的名字」。

丸亀製麺限時推出姓名對對碰活動，有機會免費吃一整年。圖／丸龜製麵提供
丸亀製麺限時推出姓名對對碰活動，有機會免費吃一整年。圖／丸龜製麵提供

烏龍小姐出現了！丸亀製麵「烏龍」尋人活動第4天，名叫「烏龍珠」的小姐現身門市，並大方分享名字的由來，除了是在龍年出生外，爸媽也將她視為掌上明珠，而現在這個好名字還讓她享有免費吃麵一年的好康。

圖／丸亀製麺台灣官方臉書粉絲團
圖／丸亀製麺台灣官方臉書粉絲團

此外，目前全台已找到7位姓名中帶有「烏龍」二字的幸運民眾，其中有3位都叫「陳烏龍」。而他們也都非常感謝這次丸亀推出的尋人活動，能獲得365天免費吃麵的超級大禮。

尚未出面領取福利的朋友注意，丸亀製麵本次活動到3/29（不含週六日），姓名有「烏龍」兩字並順連一起者即贈「365張中碗釜揚券」，以私訊丸亀官方粉絲團方式領獎，限100名；而姓名中有「丸、亀（龜）、烏、龍」任一字相同者，則能於平日到店結帳出示本人證件，享有「指定烏龍麵買一送一」。更多活動詳情請見丸亀製麺台灣官方臉書粉絲團

圖／丸亀製麺台灣官方臉書粉絲團
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