「咒術迴戰」降臨信義區！《澀谷事變篇》主題餐廳期間限定餐點、超燒週邊一次看！

咒術迴戰第二季「澀谷事變篇」主題餐廳強勢登陸啦！3/14起到5/22兩個月的時間，與位於台北信義威秀1樓的日系餐酒館「歐拉歐拉オラオラ」合作，推出多款特色主題餐點外，還有「澀谷事變」一系列服飾、包袋全新週邊，鐵粉粉快排時間朝聖！

圖／歐拉歐拉オラオラ 餐酒館提供

這次的場地布置主打「把澀谷搬進來」，除了人氣打卡區重現澀谷站的月台，小角落還有尚未封印五條悟的獄門疆～也有車站內路線指引為概念設計的角色背板，還有更多小細節，等著粉絲們親自來體驗。

圖／歐拉歐拉オラオラ 餐酒館提供

圖／歐拉歐拉オラオラ 餐酒館提供

而這回期間限定的主題餐酒館總共有5樣主餐、4道甜點、7款飲料。主餐分別是：虎杖悠仁「不存在的記憶」紅醬義大利麵、伏黑惠「滿象」薑汁燒肉定食、五條悟「晚安」奶油培根飯、七海建人「之後就交給你了」花生培根香蕉三明治，還有両面宿儺「伏魔御廚子」熱狗堡；甜點部分有釘崎野薔薇「共鳴」紅絲絨蛋糕、夏油傑「羂索」袈裟檸檬塔、狗卷棘「不准動」德國起司布丁、脹相「百斂穿血」藍莓起司蛋糕，主餐跟甜點都會附上角色小卡。

圖／歐拉歐拉オラオラ 餐酒館提供

飲料部份則有虎杖悠仁「黑閃」莓果茶、伏黑惠「脫兔」抹茶歐蕾、禪院真希「我會成為禪院家當家」蝶豆花檸檬氣泡飲、熊貓「我就是熊貓」珍珠厚鮮奶，還有反派方的真人「無為轉變」藍柑橘歐蕾，每杯飲料都能拿到Q版角色吸管套，以及隨機杯墊一張(共11款隨機出貨)。另外，只要用餐前上「歐拉歐拉オラオラ」網站預約訂位用餐，會再送「角色明信片」(共三款隨機、每位客人贈送乙份)，別漏拿了唷！

圖／歐拉歐拉オラオラ 餐酒館提供

吃飽、拍完照了也別忘了帶一些週邊回家，和動漫週邊品牌「FANFANS粉粉」合作，推出了第二季主題的正版授權新品週邊，有著帥氣潮流字體的「澀谷事變」短T，霸氣「詛咒之王」帽子及短T、黑色雙面漁夫帽、帶有封條元素的托特包、帽子、襪子等等，更有收藏價值滿滿的精緻銅片馬克杯，都在現場等著粉絲帶它們回家。盲抽隨機商品則有角色胸章，內含5款隨機小卡的車票證件卡套，其他像是小帽子造型鑰匙圈、滑鼠墊、角色立牌，每一樣都超好看；而於「FANFANS粉粉」官網或餐酒館現場，週邊消費滿999元，將再送滿額禮「典藏Q版小胸章」(共8款隨機，數量有限送完為止)，還不趕快出門去一趟！

圖／歐拉歐拉オラオラ 餐酒館提供

咒術迴戰 澀谷事變X歐拉歐拉オラオラ 主題餐酒館

活動期間：3/14～5/22

活動地點：歐拉歐拉オラオラ餐酒館(台北市信義區松壽路20號1F，信義威秀1樓)